Celebrarán mazatlecos el Día de la Música

“La música tiene la capacidad de descubrir y despertar la curiosidad por algo más. La música lleva disciplina, esfuerzo, perseverancia, resiliencia y el deseo de aprender más”, agregó.

“Vamos a presentar un proyecto integral, un proyecto completo, donde hay mucha esperanza en los jóvenes estudiantes de escuelas, universidades, colegios y academias, en donde la disciplina de la música se empieza a sembrar”, comentó.

García Osuna señaló que, para esta edición, se busca ir más allá de un evento recreativo, al consolidarse como una plataforma de desarrollo para niños, jóvenes y artistas, promoviendo la disciplina, creatividad y el acceso al arte en distintos espacios públicos.

Así lo anunció el director del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, Óscar García Osuna, quien destacó que esta celebración estará reuniendo a talento local y nacional.

Con una visión que busca generar formación artística y el bienestar cultural y social en el puerto, se presentó de manera oficial el programa para el Día de la Música, el cual se estará celebrando el próximo 6 de junio en diversos escenarios del Centro Histórico de Mazatlán.

Para la celebración del Día de la Música en el puerto, García Osuna dio a conocer que se tiene contemplado la colocación de siete escenarios principales repartidos a lo largo del Centro Histórico, con una amplia gama de géneros musicales para todos los gustos.

“Queremos mostrar el abanico de posibilidades de la música, todos los géneros son válidos. El arte y la música generan florecimiento humano, hay miles de estudios que lo respaldan. No vamos a celebrar el Día de la Música sólo para escuchar, tenemos que llevarla a la calle”, declaró.

Entre los escenarios principales se encuentra el denominado ‘Templo de la Música’, donde el Teatro Ángela Peralta se convertirá en un espacio en el que el arte buscará inspirar a nuevos talentos, contando con la participación de la Camerata Mazatlán, bajo la dirección de Sergio Freeman, así como de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán, con funciones programadas a las 18:00, 19:00 y 20:00 horas.

De manera simultánea, el Centro Municipal de Artes, así como algunos puntos del Centro Histórico, se encargará de albergar diversas actividades, como el programa ‘Descubriendo la Música’, en donde las personas podrán conocer de primera mano e interactuar con diversos instrumentos musicales, para mostrar el impacto de la música en el desarrollo personal, con actividades en horarios de 17:00 y 20:00 horas.

La Plazuela Machado será sede del ‘Escenario Kiosco’, donde la música romántica mexicana será la protagonista a través de letras, voces y cuerdas, a través de boleros y baladas.

En el Museo de Arte de Mazatlán también se vivirá la fiesta musical con una exposición que abordará la relación histórica entre la música y la cultura mazatleca a través del programa ‘Arriba la tambora’, destacando como el sonido ha sido un elemento clave en la construcción de identidad en el puerto.

En Olas Altas, a la altura del Monumento al Escudo de Sinaloa, se vivirá un ambiente de melancolía con el programa ‘Nostalgia’, con la presentación de la Orquesta Nacho Millán y sus Vagos, quienes ofrecerán dos funciones a las 19:00 y a las 23:00 horas, evocando a las grandes orquestas que marcaron toda una época.

Asimismo, en el cruce de las calles Venustiano Carranza y Sixto Osuna, se habilitará el programa Tres Puntos de Karaoke, con escenarios dedicados a música moderna, denominados como Nuevos Valores, Zona Libre y Rock, en un horario de 19:00 a 23:00 horas, donde el talento local estará participando con sus propuestas musicales alternativas.

Raúl Sandoval y Silvia Zepeda deleitarán a los mazatlecos

En un espacio dedicado a resaltar la identidad nacional mediante la música vernácula, el cantante Raúl Sandoval se sumará al elenco del Día de la Música 2026, donde compartirá participación con la intérprete Silvia Zepeda, en una velada en la que buscan conectar con el público mazatleco.

Raúl Sandoval, ex integrante de la primera generación de La Academia, estará presentándose en el escenario denominado ‘Sonidos de México’, que tendrá lugar en el cruce de las calles Heriberto Frías y Libertad, refiriéndose a esta celebración como un impulso importante para promover el talento local.

Finalmente, Óscar García Osuna expresó que como parte del impulso a los nuevos talentos, se anunció la realización de audiciones del 18 al 21 de mayo en el CMA y en el Museo de Arte, donde los interesados podrán integrarse a actividades dentro de este programa.

De esta forma, a través de este programa de actividades, Mazatlán se encuentra lista para recibir una edición más del Día de la Música, reafirmando su vocación cultural, llevando la música a distintos rincones de la ciudad y fortaleciendo su papel como un motor de identidad, formación y unión social.