Celebrating Broadway revive aventuras de grandes musicales y de la época disco

Aplausos, ovaciones y lágrimas de emoción llenaron el Teatro Ángela Peralta durante “Celebrating Broadway Contemporary Hits” una producción musical del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte, que deja huella en el Festival Cultural Mazatlán al iluminar el majestuoso recinto con una noche de música, pasión y recuerdos.

Un elenco conformado por el mexicano triunfador en Broadway, Mauricio Martínez, la soprano Laura Strickling, la versátil Dory Lorenz, el carismático Campbell Walker, la extraordinaria Kelli Rabke y la compositora de tiempo completo para la animación de Disney, Zina Goldrich, ahora como directora huésped de la Camerata Mazatlán, y un repertorio musical de primer nivel, cautivaron de principio a fin al público.

El espectáculo musical presentado en dos funciones inició con el famoso tema a nivel mundial, “Thriller”, en modo instrumental, la guitarra eléctrica de Héctor Vázquez puso el ritmo en el cuerpo del público, la Camerata Mazatlán fue intensamente aplaudida al terminar la canción.

Apareció en el escenario el actor y artista Mauricio Martínez, expresando su gusto y emoción por el nivel de los músicos que integran la Camerata y reconociendo la belleza del Teatro Ángela Peralta, él mantuvo el ánimo elevado del público al interpretar un medley de la cantante y compositora Gloria Estefan y Miami Sound Machine.

Mencionó que hace siete años cantaba junto a la reconocida cantante, esposa de Emilio Estefan, mientras las percusiones de Max Carreón y Miguel Moreno junto a la batería de Francisco López ponían el toque de sabrosura y calidad musical.

Campbell Walker nos trasladó a 1970 con “Your Song” compuesta e interpretada por el cantante británico Elton Jhon y la soprano Laura Strickling mostró por qué ha sido nominada al premio Grammy en dos ocasiones, su interpretación del tema “La Vie en Rose” de Edith Piaf, provocó lágrimas en los ojos de varios espectadores.

La Directora Huésped, Zina Goldrich anunció el debut en Mazatlán de Dory Lorenz una cantante con gran pasión escénica que enterneció con el tema de la película de Disney, La Sirenita.

Kelly Rabke y Mauricio Martínez dieron vida al tema musical de La Bella y la Bestia, “Season of Love” del musical Rent fue interpretado por todo el elenco, y Mauricio Martínez recordó el orgullo de haber interpretado a Tony Manero en el Musical “Fiebre de Sábado por la Noche” para luego interpretar un medley de los Bee Gees.

El buen repertorio musical continuó con la interpretación de temas incluidos en Moulin Rouge, Escape to Margaritaville, Wicked, Wizard of Oz, Hamilton, Waitress, Come Fly With Me de Frank Sinatra, The Man Of la Mancha y The Lion King, mientras las secciones de cuerdas, percusiones, metales y viento de la Camerata Mazatlán colmaban de emociones al público local y extranjero.

El público en todas las localidades del teatro aplaudió de pie pidiendo una canción más, una gigante bola disco apareció en el escenario para que las notas musicales de “Last Dance” del compositor Paul Jabaray grabada bajo la producción de Giorgio Moroder e interpretada por Donna Summer, convirtiera al Teatro Ángela Peralta en la discoteca más elegante de Mazatlán, los pasillos entre los asientos del teatro se llenaron de mujeres y hombres acompañados del elenco de Celebrating Broadway para bailar con la hermosa voz de Kelli Rabke y la Camerata Mazatlán y sacarle brillo al piso de un celebrado Teatro Ángela Peralta.