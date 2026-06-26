‘Cello y piano’ dialogarán en una velada dedicada al romanticismo en el Museo de Arte de Mazatlán

El Museo de Arte de Mazatlán abrirá nuevamente sus puertas a la música de cámara con un recital que reunirá el talento del violonchelista Orlando Idrovo y el pianista José Miguel Rivera, quienes este sábado 27 de junio ofrecerán un programa integrado por algunas de las obras más representativas del repertorio clásico y romántico.

El concierto denominado “Cello y piano”, está programado para las 18:00 horas en la Galería Roberto Pérez Rubio, del Museo de Arte de Mazatlán.

Durante la presentación, ambos artistas, invitaron al público a disfrutar no sólo del recital, sino también del entorno que ofrece el recinto, donde actualmente se exhibe una importante colección pictórica de artistas nacionales e internacionales, convirtiendo la visita en una experiencia que integra música y artes visuales.

José Miguel Rivera explicó que el recital estará dedicado principalmente al periodo romántico de la música clásica, aunque abrirá con una obra del barroco.

El programa contempla la interpretación de la Sonata para violoncello y piano de Antonio Vivaldi; las Fantasiestücke, de Robert Schumann; además de las célebres Variaciones sobre un tema rococó, de Piotr Ilich Tchaikovsky.

Como parte del concierto, Rivera ofrecerá también un segmento como solista al piano, en el que interpretará dos estudios de Carl Czerny y un nocturno de Franz Schubert, obras que permitirán apreciar distintas facetas del repertorio pianístico del siglo 19.

Para Orlando Idrovo, uno de los aspectos más atractivos del programa es el diálogo musical que se establece entre ambos instrumentos.

“No se trata de un violonchelo acompañado por el piano; ambos tienen el mismo peso dentro de la interpretación. Es una conversación permanente entre los dos instrumentos”, explicó.

El violonchelista señaló que las Variaciones sobre un tema rococó, consideradas una de las obras más complejas escritas para este instrumento, representan uno de los mayores retos técnicos del recital, tanto para el ejecutante como para el pianista, quien asume la reducción orquestal de la pieza.

Los músicos comentaron que, aunque han desarrollado diversos proyectos juntos, será la primera ocasión en que interpretarán este repertorio específico, el cual fue seleccionado pensando en las características del espacio y la atmósfera que ofrece el Museo de Arte.

“La elección del programa también responde al recinto. Estamos rodeados de pintura, de un espacio muy íntimo y con un piano que permite desarrollar un repertorio de esta naturaleza. Todo eso influye en la selección de las obras”, señalaron.

Los intérpretes coincidieron en que el recital está dirigido tanto a conocedores de la música clásica como a quienes tendrán un primer acercamiento al género, con la intención de ofrecer un concierto accesible, dinámico y capaz de despertar el interés del público.

Los boletos tienen un costo de 250 pesos y pueden adquirirse a través de la promotora Armus y mediante WhatsApp al 669 269 2433. También en las oficinas del Museo de Arte de Mazatlán o el mismo día del concierto, sujeto a disponibilidad.