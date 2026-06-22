‘Cello y piano’ dialogarán en velada de música clásica en el Museo de Arte de Mazatlán

La riqueza sonora del violonchelo y el piano se hará presente en el Museo de Arte de Mazatlán con el concierto “Cello y Piano”, una propuesta dedicada a la música clásica que reunirá el talento de los reconocidos intérpretes Orlando Idrovo y José Miguel Rivera.

Organizado por el Instituto Sinaloense de Cultura, a través del Museo de Arte de Mazatlán, el recital se llevará a cabo el sábado 27 de junio, a las 18:00 horas, en la Galería Roberto Pérez Rubio. La cooperación para asistir será de 250 pesos.

La velada ofrecerá un programa integrado por dos obras emblemáticas del repertorio romántico, Variaciones Rococó, de Piotr Ilich Tchaikovsky, y Fantasiestücke, de Robert Schumann, composiciones reconocidas por su profundidad expresiva, riqueza melódica y complejidad técnica.

Considerada una de las piezas más importantes escritas para violonchelo, Variaciones Rococó fue compuesta por Tchaikovsky en 1876 y refleja la admiración del autor ruso por el estilo clásico de Wolfgang Amadeus Mozart, fusionando elegancia formal con momentos de gran virtuosismo.

El concierto estará a cargo del violonchelista Orlando Idrovo, quien cuenta con una sólida trayectoria artística, acompañado por el pianista José Miguel Rivera, destacado concertista y docente con presencia en importantes escenarios nacionales e internacionales.

Ambos músicos han desarrollado una estrecha colaboración en recitales de música de cámara, consolidando una propuesta artística caracterizada por la sensibilidad interpretativa y la compenetración musical.

Recientemente participaron en el Festival Cultural Mazatlán, donde obtuvieron una favorable respuesta del público por la calidad de su ejecución y la selección de su repertorio.

Rivera, además, mantiene una destacada presencia dentro de la vida musical del puerto, tanto como pianista acompañante en diversos recitales como en su labor de formación de nuevas generaciones de músicos.

La presentación representa una oportunidad para que el público disfrute de una experiencia íntima en la que el diálogo entre el violonchelo y el piano permitirá apreciar matices sonoros, emotividad y virtuosismo en un entorno cercano.

Los boletos ya se encuentran disponibles en las instalaciones del Museo de Arte de Mazatlán, ubicado por la avenida Venustiano Carranza.