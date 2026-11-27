Con las aventuras de “Pedro y el Lobo”, el programa “Cultura en tu Comunidad” llegará a su cierre este sábado 28 de noviembre, con una presentación dirigida al público infantil y familiar en el pórtico del Teatro Ángela Peralta.

La función será a las 17:00 horas y contará con la participación especial de bailarines de la Compañía Ballet de Mazatlán, quienes llevarán al escenario este cuento sinfónico a través de la danza, como parte de las actividades de Sembrando Cultura del Festival Cultural Mazatlán 2026.

Luego de presentarse en distintos puntos del puerto, la puesta en escena tendrá su última función en este espacio, donde niñas, niños y adultos podrán acercarse a una de las obras musicales más conocidas del compositor ruso Serguéi Prokófiev.

Creada en 1936, “Pedro y el Lobo” combina música y narración para introducir al público infantil en los sonidos de la orquesta. Cada personaje está representado por un instrumento o una familia instrumental, Pedro por las cuerdas; el pájaro por la flauta; el pato por el oboe; el gato por el clarinete; el abuelo por el fagot; el lobo por el corno francés, y los cazadores por la percusión.

A través de esta propuesta, la música clásica se convierte en una experiencia escénica que permite reconocer los instrumentos y seguir el desarrollo de la historia mediante el movimiento y la interpretación de los bailarines.

Antes de llegar al pórtico del Teatro Ángela Peralta, el montaje visitó las escuelas primarias Diana Laura Riojas de Colosio, en la colonia Loma Bonita; Democracia, en la colonia Urías, y Miguel Hidalgo, en el ejido El Castillo.