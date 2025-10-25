Cerrará este domingo el Festival Cultural Sinaloa la Ronda Machetera

Ronda Machetera surge de la unión de Pato Machete y de La Ronda Bogotá con el objetivo de mantener vivo el legado de Celso Piña, fusionando la cumbia tradicional con el rap dando como resultado una propuesta musical que combina la esencia de ambos géneros, llevando la cumbia a nuevos públicos a través de un enfoque moderno.

Este domingo 26 concluye en grande el Festival Cultural Sinaloa 2025 con una fiesta popular en la Plazuela Álvaro Obregón de esta capital, donde se presenta el conjunto la Ronda Machetera, a partir de las 18:00 horas, en un concierto para todas las familias,

Además, a las 12:00 horas de este domingo, en el Teatro Socorro Astol se presenta la ópera para niños El Murciélago y el Quetzal, basada en la ópera de Roberto Carlos Flores, a cargo del Coro de Ópera de Sinaloa. La ópera cuenta la historia de un murciélago que quiere volar de día, pero no puede, por lo que roba las plumas de otras aves hasta envolverse en un hermoso plumaje.

Participan con el Coro, el barítono Marco Antonio Rodríguez como el Murciélago, la soprano Priscila Sotomayor como el Quetzal y, como Narrador, Marcela Beltrán, así como el acompañamiento al piano de la maestra Zlatina Valkova.

También habrá actividad en Concordia, donde el Festival cierra con el espectáculo Virulo en Concierto, con la presencia del humorista y cantautor cubano Alejandro García Virulo a las 18:00 horas en el Palacio Municipal, donde ofrecerá una selección de sus más gustados éxitos musicales de sano humor.

Y en Mazatlán, cierra el Clown Izmir Gallardo y su compañía Clownclusiones, con un Espectáculo familiar, que se presenta a las 17:30 horas en el Museo de Arte de Mazatlán.

Izmir Gallardo es originario de Culiacán y con estudios en la Casa del Teatro en la Ciudad de México con Luis de Tavira y, como clown, fue miembro de la compañía internacional de payasos Slavas Snowshow, con el genial payaso ruso Slava Polunin, con la que realizó giras por Europa, América y Asia.