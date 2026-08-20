Ceyca, Espinosa de los Monteros y Fernanda Cuén, entre los seleccionados para recibir el Pecdas 2026

El Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico, publicó la lista oficial de los seleccionados que recibirán este apoyo económico que entrega la Secretaría de Cultura Federal, a través del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC), en colaboración con el Gobierno del Estado de Sinaloa, por medio Del Instituto Sinaloense de Cultura.

Dicho estímulo económico es entregado a los artistas, creadores e investigadores para realizar sus proyectos. Entre la lista de los 51 seleccionados en distintas disciplinas se encuentran el cineasta José María Espinosa de los Monteros, el escritor Sergio Ceyca, la músico María Fernanda López Cuén, entre otros.

La lista de este 2026, incluyó las disciplinas de Literatura, Música, Danza, Artes Visuales, Medios audiovisuales y alternativos, Teatro, Investigación y difusión del patrimonio cultural y Literatura en lenguas originarias.

De acuerdo a las disciplinas, ellos fueron los seleccionados.

Nuevas Generaciones Creativas

Danza: Amber Kineret Zúñiga Meza

Literatura: Diego Tadeo Sánchez, Diana Laura Acosta Soto.

Música: Ieshua Emmanuel Montoya Ramírez

Creación Joven

Danza: Andrea Corina Gómez Saavedra, Ángel David Romero Flores, Omar Alejandro Mayorquín Estrada, Ariana Anaid Lozano Rodríguez, Alexandra Elenes Soltero, Ricardo Ernesto Montes Silva.

Literatura: Johana Loaiza López, José Iván Humberto Rocha Rodelo, Jorge Luis Mendivil Ayala, Luis Ricardo Morales Ochoa, Hernán Arturo Ruiz Lindoro, Virna Sofía Cázares Gil.

Artes Visuales: Nidia Azucely Rodríguez Lara, Andrea Murillo Bañuelos, José David Ramírez Cuen, Agustín de Jesús Conde Sapién, Natalia Flores Salazar

Medios audiovisuales y alternativos: Dulce Estefania Audelo Zamudio, Valeria Peña Galaviz, Graciela Ríos Vázquez, Carla Daniela Herrera Lizárraga, Horacio Torruco Sifuentes.

Música: Katia Julissa Rocha Cárdenas, María Fernanda López Cuén, Paulina Calixto Barrera.

Teatro: Esmeralda Jazmín Amador Sánchez, Damaris Muñoz Lugo, Aida Robles Aboytes.

Creación con trayectoria

Literatura: Sergio Javier Ceyca Uriarte, Ana Lilia Chig Pérez y Edgar Hernández Tirado.

Artes Visuales: Jorge Yair Robles Ibarra, Briceida Flores Leyva.

Danza: Omar Alejandro Mayorquín Estrada.

Medios Audiovisuales y Alternativos: Jesús Germán Torres Sierra y José María Espinosa de los Monteros Tatto.

Música: Elena Guadalupe Medina Valenzuela y Luis Carlos González Barrantes.

Teatro: Laura Angélica Serrano Aguirre y Manuel Alejandro Álvarez Urías.

Apoyo a Colectivas Artísticas

Danza: Ariana Anaid Lozano Rodríguez y Alexandra Elenes Soltero.

Investigación y difusión del patrimonio cultural: Axel Omar Alcantar Anistro, Paulina María Rueda y Benjamín Padilla Álvarez.

Formación Artística Individual

Artes visuales: Sara González Cisneros.

Apoyo a Producciones Escénicas

Danza: Ricardo Ernesto Montes Silva

Música: Ana Elena Morales Páez Cantora,

Teatro: Jesús Alberto Bueno Beltrán

Creación en Lenguas Originarias

Literatura: Néstor Aguilar Velázquez

Reconocimiento a la Trayectoria Artística y Cultural en Comunidades Originarias

Literatura : José Humberto Juárez Buitimea