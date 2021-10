Charlan sobre el diseño en las portadas de discos icónicos en las década de los 70, 80 y 90

Rememorando la época de los años 90 en el estadio Ángel Flores, cuando el equipo local Los Tomateros de Culiacán despegaba su popularidad en una vorágine entre sus aficionados y notablemente alegre, el diseñador gráfico participó en el programa de radio Entre Sonidos y Silencios, que dirige Aldo Rodríguez.

En evento transmitido vía Facebook Live a través de las cuentas Cultura UAS y Radio UAS, el creador de varios logotipos icónicos para los culiacanenses fue dando impresiones de las imágenes desprendidas de las portadas de una buena cantidad de materiales discográficos que dieron la vuelta al mundo.

“La portada viene siendo el sentimiento de lo que es la logística del creador, el feeling, lo que está dentro de uno, el alma, el espíritu para poder plasmarlo, en realidad la portada lleva un you know how, las mismas canciones, el sentimiento, qué es lo que quiere inspirar el artista con una sola imagen”, destacó.

En su recorrido por varias décadas, el creador manifestó el gran impacto de portadas de materiales discográficos como The dark side of the moon, del grupo británico Pink Floyd, de años 1973 “la forma en que le da la luz y salen todos los colores, pero si nos fijamos en la parte de atrás, al parecer hay algo que tenemos que resolver dentro de nosotros mismos”.

Después la portada del disco Wish you were here del año 1975, donde junto al conductor, destacaron que la agrupación fundada en 1965 se caracterizó por contar con una excelente calidad visual en todas sus portadas.

La siguiente portada fue del grupo Supertrap, con su material discográfico Breakfast in America, seguida de una de las bandas norteamericanas más populares de todos los tiempos, Nirvana. Cuya portada recientemente ha causado polémica por la demanda interpuesta por el pequeño (Spencer Elden) que aparece en ella (desnudo) nadando en una piscina.

Conductor y entrevistado pasarían por una larga lista de portadas entre las que destacan The Beatles con el disco SGT.

Pepper´s Lonely Hearts Club Band, del año 1967, Off the wall, de Michael Jackson del año 1979 y Dangerous del año 1991, The Alan Parson ́s Project con la portada Eye in the sky del año 1982, David Bowie con su material Aladdin Insane del año 1973, entre otras.