Charlan sobre Jaime Labastida y la poesía del pensamiento

La obra de Jaime Labastida está profundamente influenciada por su formación marxista, sus convicciones filosóficas y su reflexión permanente sobre el lenguaje, la historia y la condición humana, señalaron durante la conferencia “Jaime Labastida, un ensayista poeta”, realizada en la Sala de Formación Lectora del Instituto Sinaloense de Cultura.

La actividad constituyó la segunda sesión de las jornadas literarias mensuales Voces de tinta, iniciativa que busca generar espacios para la reflexión y difusión de la obra de autores fundamentales de las letras sinaloenses, particularmente del Siglo 20.

En un ambiente de cercanía y diálogo, amistades, lectores habituales y miembros de la comunidad literaria y académica de Culiacán se dieron cita para compartir una tarde dedicada a la palabra y al pensamiento del escritor mochitense, en una sesión que por momentos adquirió el tono de una conversación entre viejos conocidos unidos por los libros y la literatura.

Ante el público reunido, el psicoanalista y académico Luis Ricardo Ruiz destacó que acercarse a la obra de Labastida representa un verdadero placer intelectual debido a la profundidad de su pensamiento y a la calidad de su escritura, una obra que conjuga reflexión filosófica, rigor conceptual y una notable fuerza poética.

Durante un diálogo franco con los asistentes, se coincidió en que la poesía de Labastida posee una complejidad particular al reunir una sólida formación intelectual con el ritmo, la musicalidad y la potencia de las imágenes poéticas, dando como resultado una escritura culta e informada, pero al mismo tiempo profundamente humana y emotiva.

La conferencia estuvo dedicada a recorrer la trayectoria y aportaciones de Jaime Labastida en sus distintas facetas como poeta, ensayista, filósofo, editor y promotor cultural, que lo han convertido en una de las voces más relevantes de la literatura mexicana contemporánea y en uno de los intelectuales sinaloenses de mayor proyección nacional e internacional.

Ruiz realizó un amplio recuento sobre la relación intelectual y amistosa que sostuvo durante años con Labastida, construida a partir de conversaciones sobre poesía, filosofía, marxismo y psicoanálisis, así como de lecturas compartidas y frecuentes encuentros en las oficinas de Siglo XXI Editores, en la Ciudad de México, durante la década de los noventa.

Ruiz evocó aquellas visitas semanales al sello editorial dirigido por Labastida, donde las conversaciones sobre libros derivaban en nuevas recomendaciones, descubrimientos y reflexiones sobre el lenguaje y la creación literaria, una experiencia que definió como una amistad construida fundamentalmente a través de las ideas y de los libros.

Desde una perspectiva psicoanalítica, el conferencista sostuvo que la poesía de Labastida —y la poesía en general— cumple una función pacificadora y constituye un antídoto frente a la violencia y al deterioro del tejido social, al ofrecer un espacio para la reflexión, la sensibilidad y el encuentro con la experiencia humana.

“La poesía es un botiquín de primeros auxilios psíquicos”, expresó Ruiz al referirse a la capacidad de la palabra poética para acompañar el dolor, la incertidumbre y las preguntas esenciales de la existencia.

Asimismo, compartió algunas de las reflexiones del autor sobre el amor, la libertad, la muerte y el lenguaje, así como su interés permanente por el pensamiento marxista y la dimensión ética y política de la palabra, elementos que atraviesan buena parte de su producción ensayística y poética.

La charla inició con la lectura de fragmentos de la obra del autor de La feroz alegría, Dominio de la tarde y En el centro del año, además de compartir con el público referencias a textos y autores fundamentales para comprender el diálogo entre poesía, filosofía y pensamiento crítico presente en la obra del escritor sinaloense.

Previamente, Víctor Luna y Rubén Rivera, coordinadores del programa El ala de la gaviota, ofrecieron una semblanza biográfica tanto de Jaime Labastida como del propio Luis Ricardo Ruiz, mientras que Raúl Francisco Quiroz Millán, coordinador del Programa Salas de Lectura del Isic, recordó que las Jornadas Literarias Voces de tinta buscan consolidarse como un espacio permanente para el análisis, la discusión y la difusión de la obra de autores esenciales de la literatura sinaloense y mexicana.