Charlarán Juan José Rodríguez y Saúl Valdez sobre la novela negra en el México actual

Una conversación sobre las posibilidades literarias de la novela negra en un país marcado por la violencia, la impunidad y las fracturas sociales, compartirán los escritores es sinaloenses Saúl Valdez y Juan José Rodríguez, el jueves 21 de mayo, a las 18:00 horas en el Museo de Arte de Mazatlán.

Se trata de la conferencia “Narrar el crimen y sus heridas: una charla sobre la novela negra en el México actual”, proyecto del escritor Saúl Valdez, beneficiario del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) 2025–2026

A partir de sus procesos creativos, influencias y experiencias dentro de la narrativa contemporánea, ambos autores reflexionarán sobre cómo la ficción criminal se ha convertido en una herramienta para explorar las heridas colectivas y los márgenes sociales del México actual.

Durante la charla se abordarán temas como la construcción de personajes atravesados por el miedo y la violencia, la relación entre realidad y ficción, así como el papel de las ciudades del norte y los puertos mexicanos dentro de la narrativa criminal. También se dialogará sobre los desafíos éticos de escribir sobre el dolor y la memoria, además de las nuevas rutas de la novela negra mexicana y su vínculo con la crónica, el periodismo y la literatura social.

Saúl Valdez (Mazatlán, 1983) estudió Psicología Clínica en la Universidad de Occidente y Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Sinaloa. En 2015 publicó el libro de cuentos Parábola del venado, obra con la que comenzó a consolidarse dentro de la narrativa sinaloense contemporánea.

Sus textos han aparecido en revistas impresas y digitales como Timonel, La Jerga y Astillero, así como en diversas antologías literarias. En 2018 obtuvo la beca Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) en la categoría de novela, y en 2022 ganó el Premio Estatal de Cuento y Artes Visuales de Horror con el relato Dormir en el mar.

Actualmente es beneficiario del PECDA 2025–2026 en la categoría Creadores con trayectoria.

Juan José Rodríguez (Mazatlán, 1970) es uno de los escritores más reconocidos de Sinaloa y una figura fundamental de la narrativa negra en México. Inició su trayectoria literaria a finales de los años ochenta con el libro Con sabor a limonero y posteriormente consolidó una amplia obra narrativa con títulos como Asesinato en una lavandería china, Mi nombre es Casablanca, La casa de las lobas, Sangre de familia y Lady Metralla.

Entre sus reconocimientos destacan el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen y el Premio Mazatlán de Literatura en 2004 por la novela Mi nombre es Casablanca. Ha sido becario del FONCA y del FOECA-Sinaloa, además de formar parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte desde 2004.

Su obra ha sido traducida, antologada y adaptada parcialmente al cine.