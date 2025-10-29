Charlarán sobre ‘Brujas, monstruos y otras criaturas fantásticas’ en la literatura

El día de San Valentín de 1931 un teatro de Nueva York anunciaba en una de sus vitrinas una película que se caracterizaba por ser un “extraño romance gótico”.

Las parejas que deambulaban por el sector no tardaron en hacer fila para entrar a la sala. Al apagarse las luces, en la pantalla se vio a un mortal, lúgubremente serio, que le advertía a la audiencia: “Los vampiros, en realidad, existen”.

La pantalla se oscureció y cuando volvió a iluminarse, mostró a un hombre tocando a la puerta de un ruinoso castillo, cuyo dueño atendió al peregrino, presentándose con estas palabras: “Soy Drácula”.

La historia causó entre el público un pánico desmesurado, registrándose crisis nerviosas que acabaron en hospitales, accesos de histeria que fueron calmados a bofetadas, locuras súbitas como la de una mujer que se acercó a la pantalla pidiéndole al vampiro que la poseyera, además de gritos, alaridos y desmayos con los que se evidenciaba en aquel entonces la sensibilidad de un público, esto es, de una época, ante tal género de historias, tanto literarias como cinematográficas.

En vísperas de Halloween, este será el punto de partida del escritor colombiano Hugo Chaparro Valderrama para la charla titulada “Brujas, monstruos y otras criaturas fantásticas”, que impartirá este jueves 30 a las 17:00 horas (tiempo Sinaloa).

La charla se transmitirá de manera gratuita y en vivo por las plataformas de la Casa Estudio Cien Años de Soledad, de la Fundación para las Letras Mexicanas, en Facebook y Youtube.

Hugo Chaparro Valderrama (Bogotá, 1961) es escritor y crítico cinematográfico. Ha publicado las novelas El capítulo de Ferneli (1992), Si los sueños me llevaran hacia ella (1999), No me olvides cuando mueras (2007), La sombra del licántropo (2012) y El Museo Itinerante de la señorita Schaff (2014); los libros de cuentos El discreto encanto de los melancólicos (2011) y Tratado de simiología (2016); un libro sobre los héroes clásicos del jazz Lo viejo es nuevo y lo nuevo es viejo y todo el jazz de New Orleans es bueno (1992); las biografías Alfred Hitchcock: El miedo hecho cine (2005); Marilyn Monroe: En cuerpo y alma (2009) y Marta Rodríguez: la historia a través de una cámara (2015).

Además, una selección de ensayos Del realismo mágico al realismo trágico (2005); un libro collage sobre la historia del cine colombiano Álbum del Sagrado Corazón del cine colombiano (2016); dos libros de poemas que han merecido el Premio Nacional de Poesía otorgado por el Ministerio de Cultura de Colombia: Imágenes de un viaje (1993) y Para un fantasma lejano (1998); un cuento infantil El amor de una jirafa (2004); una antología de testimonios cinematográficos El evangelio según Hollywood (2005); la traducción de La comedia de los errores de William Shakespeare (2000), y el libreto de la ópera Orfeo chamán, publicada como El Jaguar de Orfeo (2014), por Tornamesa Ediciones.

Fue becario del International Writing Program de la Universidad de Iowa durante el otoño de 2002 y residente de la Casa Estudio Cien Años de Soledad 2n 2023. Es director de los Laboratorios Frankenstein.