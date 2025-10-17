Charlette Veytia representará a Mazatlán en Foro Internacional de Música Nueva

Charlette Veytia, destacada intérprete y creadora mazatleca, egresada de la Escuela de Música del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán y colaboradora del Ensamble de Percusiones se presentará en el 47 Foro Internacional de Música Nueva “Manuel Enríquez”, el viernes 24 de octubre, a las 19:00 horas, en el Foro Experimental del Centro Municipal de las Artes.

El FIMNME, organizado por la Coordinación Nacional de Música y Ópera del INBAL, es uno de los encuentros más importantes de América Latina dedicados a la creación contemporánea. Desde hace casi medio siglo, este foro ha promovido el diálogo entre compositoras, compositores e intérpretes de México y del mundo, presentando obras que expanden los límites de la percepción musical.

En su edición 47, el foro continúa su recorrido por los estados del país con una programación que celebra la experimentación sonora, la creación interdisciplinaria y el uso de nuevas tecnologías. Mazatlán, con su vibrante vida artística, será una de las sedes donde la música nueva resonará con fuerza.

El programa que Charlette Veytia interpretará incluirá obras de Javier Álvarez, Brian Blume y Per Norgard, compositores que han explorado la interacción entre cuerpo, ritmo y tecnología. Su propuesta combina percusiones acústicas y medios electrónicos, generando paisajes sonoros que invitan a reflexionar sobre el tiempo, la textura y la energía del movimiento.

Su participación no solo representa un logro individual, sino también el fruto del trabajo formativo del CMA y del Instituto de Cultura de Mazatlán, instituciones que han impulsado a generaciones de artistas locales hacia escenarios nacionales e internacionales.