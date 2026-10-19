Chico’s Jazz fusiona ritmos americanos y sinaloenses en concierto

Chico’s Jazz llevó al Teatro Socorro Astol una travesía musical por América Latina, fusionando jazz con ritmos tradicionales y raíces sinaloenses. El concierto, parte del Festival Cultural Sinaloa 2026, conectó al público con historias y anécdotas.

La propuesta del grupo mazatleco se centró en un recorrido de sur a norte del continente americano, donde géneros y composiciones representativas se encontraron con el jazz. Los músicos compartieron con la audiencia detalles sobre los orígenes e influencias de cada pieza.

El concierto formó parte de la programación del Festival Cultural Sinaloa 2026, evento anual organizado por el Instituto Sinaloense de Cultura. Este festival busca promover la oferta artística y cultural en diversas disciplinas y escenarios de la entidad.

Los integrantes de Chico’s Jazz explicaron durante la velada que el nombre “Panamericana” surgió de la intención de abarcar musicalmente al continente americano, de sur a norte, a través de diversos géneros y ritmos, teniendo al jazz como punto de encuentro.

La agrupación Chico’s Jazz está integrada por Mariana Pamplona en la voz, Miguel Velarde en el clarinete y Samuel Chiquete en el bajo. Contó con la participación de Jesús Jasso en la guitarra y Omar Ríos en la batería. Dieron forma a una propuesta musical que transita entre el jazz tradicional, los ritmos latinoamericanos y las expresiones de la música popular.

El repertorio incluyó piezas como “Danza Negra” del colombiano Lucho Bermúdez, “Chega de Saudade” de Antonio Carlos Jobim, “Recado Bossa Nova” de Djalma Ferreira y “Flor de Lis” del brasileño Djavan. Estas composiciones reflejan la diversidad rítmica de América Latina y sus aportaciones al universo musical.

También formaron parte del programa “Vals venezolano” de Paquito D’Rivera, “Tico Tico” de Zequinha de Abreu y “My Favorite Things” de Richard Rodgers y Oscar Hammerstein. Otras piezas ampliaron el panorama sonoro de la velada.

Un momento del concierto fue el encuentro con las raíces musicales mexicanas y sinaloenses. Esto se logró a través de interpretaciones como “La Petenera”, “Cuando Dos Almas” de Fructuoso Gándara, “La India Bonita” de Luis Pérez Meza y “5 de Chicles” de Epifanio Páez. En estas piezas, la agrupación entrelazó la improvisación y los recursos expresivos del jazz con melodías arraigadas en la tradición regional.

Así, “Panamericana Jazz” propuso un viaje musical que atravesó fronteras geográficas y culturales, en el que cada composición encontró un contexto en las historias compartidas por sus intérpretes.