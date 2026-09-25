‘Chiquitita, el musical’ se presenta en los festejos del 495 aniversario de Culiacán

La obra, la cual es un homenaje a las canciones de la agrupación ABBA, y es dirigida y producida por José Luis Díaz Valencia, mostró en escena las grandes interpretaciones y el talento de los jóvenes universitarios, poniendo a bailar y a cantar al público que se dio cita en el Teatro MIA.

Como parte de la celebración del 495 aniversario de fundación de Culiacán, se presentó Chiquitita, el musical , una historia para toda la familia, a cargo de la Compañía de Teatro Musical de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Chiquitita, el musical cuenta que, en una lejana isla, Sophie, enamorada y a punto de casarse, invita a sus posibles padres a su boda, esperando la puedan llevar al altar, sin embargo, todo se complica cuando los tres prospectos deciden acompañarla a costa de lo que sea.

La madre de la novia, no sabe nada al respecto y entre risas, canciones y bailes, la historia culmina en una situación que nadie imaginaba, integrando a lo largo de la puesta en escena canciones emblemáticas dentro de la narración como motor emocional y dramático.

Homar Arnoldo Medina Barreda, Director General de Extensión de la Cultura de la UAS expresó su felicitación a los jóvenes de la Compañía de Teatro Musical, y les reconoció su talento, energía y arte en el escenario.

Por su parte, el director del Instituto Municipal de Cultura, Adolfo Plata Guzmán agradeció a la Universidad por formar parte de la conmemoración del 495 aniversario de Culiacán, así también a las familias por asistir y apoyar el talento de los jóvenes.

“Esto es realmente Culiacán”. La agenda durante los festejos del 495 aniversario de Culiacán también contempla la participación de destacadas agrupaciones universitarias como el Cuarteto San Miguel, la Banda Regional Granito de Oro y la Big Band UAS.