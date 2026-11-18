La casa de subastas Christie’s retiró de su catálogo la pintura Congreso de los pueblos por la paz (1952), de Frida Kahlo, cuya venta estaba programada para el martes 17 de noviembre en Nueva York, luego de que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) solicitara aplazar la operación hasta esclarecer la procedencia de la pieza.

La obra, realizada en óleo sobre masonite y valuada entre 2.5 y 3.5 millones de dólares, quedó fuera de la subasta tras la intervención de las autoridades culturales mexicanas, que solicitaron a la firma internacional la documentación completa sobre su origen y trayectoria.

A través de sus redes sociales, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México informó que, por medio del INBAL, pidió a Christie’s tanto la información sobre la procedencia de la obra como el aplazamiento de su venta hasta que se esclarezca su situación.

La pintura fue señalada como desaparecida por Hilda Trujillo, exdirectora del Museo Frida Kahlo, conocido como Casa Azul, y del Museo Anahuacalli. En una investigación difundida en abril de 2025, la especialista cuestionó cómo la pieza llegó a manos de coleccionistas privados, pues, de acuerdo con sus indagaciones, formaba parte del inventario del legado de Diego Rivera.

El muralista había establecido en un documento notarial que los bienes de ambos artistas destinados a sus museos no podían ser extraídos bajo ningún motivo.

Sin embargo, el INBAL presentó otra explicación sobre el recorrido de la pintura. El instituto señaló que Frida Kahlo la donó en octubre de 1952 al Congreso de la Paz, por lo que salió de México antes de que, en 1984, se publicara el decreto que declaró monumento artístico la obra de la pintora.

La solicitud del INBAL se fundamenta en el artículo 26 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, así como en la declaratoria que reconoce la obra de Frida Kahlo como monumento artístico.

El instituto informó que mantiene el seguimiento del caso en coordinación con el Fideicomiso Museos Diego Rivera y Frida Kahlo, cuyo fiduciario es el Banco de México, y que actúa conforme a las obligaciones establecidas en dicha legislación.

El retiro de la pintura del catálogo de Christie’s deja en el centro de la controversia dos versiones sobre su salida de México: la investigación que cuestiona su llegada a colecciones privadas y la explicación institucional de que fue donada por la propia artista en 1952.