Ciclo de cine dedicado a Norman Jewison llega esta semana a la Sala Lumière

Con una selección de cinco películas que recorren distintas etapas de su trayectoria cinematográfica, el Instituto Sinaloense de Cultura invita al público a disfrutar del Ciclo de Cine dedicado al director canadiense Norman Jewison, que se llevará a cabo del martes 1 al sábado 5 de septiembre en la Sala Lumière, con funciones a las 16:00 horas, con entrada libre.

Considerado uno de los realizadores más versátiles de su generación, Norman Jewison desarrolló una filmografía caracterizada por abordar temas sociales, conflictos humanos y relaciones personales a través de distintos géneros, desde el drama y la comedia hasta el cine de suspenso y la crítica social. A lo largo de su carrera dirigió producciones reconocidas internacionalmente y trabajó con destacadas figuras de la cinematografía.

El ciclo dará inicio este martes 1 de septiembre, a las 16:00 horas, con la proyección de “F.I.S.T.” (1978), drama protagonizado por Sylvester Stallone que aborda el crecimiento de un movimiento sindical y los conflictos que surgen en torno al poder, la organización y los ideales de sus integrantes.

El miércoles 2 se presentará “A soldier’s Story” (1984), adaptación de la obra teatral de Charles Fuller, ambientada durante la Segunda Guerra Mundial y centrada en la investigación del asesinato de un sargento afroamericano dentro de una unidad militar segregada. La cinta plantea una reflexión sobre el racismo, la identidad y las tensiones sociales al interior del ejército estadounidense.

Para el jueves 3, la programación continuará con “Moonstruck” (1987), una de las películas más populares de Jewison. Esta comedia romántica, protagonizada por Cher y Nicolas Cage, sigue a una mujer que, mientras intenta encaminar su vida hacia un matrimonio conveniente, termina involucrándose en una relación inesperada que transforma sus planes.

El viernes 4 será el turno de “Other People’s Money” (1991), comedia dramática que aborda los enfrentamientos entre los intereses económicos, la tradición empresarial y las nuevas formas de entender los negocios. La película cuenta con las actuaciones de Danny DeVito, Gregory Peck y Penelope Ann Miller.

Finalmente, el sábado 5 de septiembre se proyectará “Bogus” (1996), una historia de fantasía y vínculos familiares protagonizada por Whoopi Goldberg, Gérard Depardieu y Haley Joel Osment, en la que la imaginación se convierte en una vía para afrontar la pérdida y encontrar nuevas formas de acompañamiento y afecto.