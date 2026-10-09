‘Cien años de soledad’ duplica su impacto económico con su adaptación audiovisual

La serie “Cien años de soledad” inyectó más de 525 mil millones de pesos colombianos a la economía de Colombia al finalizar su segunda parte. Esta adaptación duplicó su impacto inicial, generando empleo y dinamizando diversos sectores productivos del país.

Esta cifra, que mide el impacto en el Producto Interno Bruto (PIB), incluye el gasto directo de la producción y el efecto generado en la cadena de suministro. La segunda parte de la serie empleó a más de 850 personas y trabajó con más de 970 proveedores en más de 15 departamentos.

La trascendencia de la novela de Gabriel García Márquez, considerada obra importante de la literatura latinoamericana, sumada a los incentivos audiovisuales del país y el alcance global de la plataforma, permitieron realizar el proyecto en Colombia.

El impacto económico de la serie muestra la capacidad del talento colombiano, tanto delante como detrás de cámaras, y consolida a Colombia como destino para producciones internacionales.

“Con ‘Cien años de soledad’ se ha demostrado que desde Colombia se pueden contar historias de talla mundial, llevadas a cabo por artistas, artesanos, técnicos y proveedores colombianos y con líderes colombianos al frente”, afirmó Francisco Ramos, Vicepresidente de Contenido para Latinoamérica en Netflix.

Ramos añadió que el país percibe la trascendencia de Macondo en la cultura popular, la creación de empleos, los negocios locales y las regiones involucradas en la producción.

La segunda parte de la adaptación se rodó durante 190 días en Tolima, donde se construyó el set de Macondo. La producción se extendió a más de 15 departamentos, colaborando con negocios locales en sectores como construcción, escenografía, hotelería, transporte, alimentación y postproducción.

En esta etapa, la producción requirió 154 mil 888 noches de hotel, generando ingresos para el sector turístico. Las locaciones de la serie ocuparon 560 mil metros cuadrados, y para la segunda parte se levantaron sets de 16 mil 623 metros cuadrados. El vestuario implicó la confección de 30 mil prendas para la segunda parte, alcanzando un total de 70 mil piezas entre ambas temporadas. En el ámbito musical, 227 músicos colaboraron.

”Una producción como esta demuestra que el país cuenta con el talento, la infraestructura y las condiciones para proyectos ambiciosos”, indicó Claudia Triana, directora general de Proimágenes Colombia.

Triana resaltó que el sistema de incentivos atrae inversión extranjera para el desarrollo audiovisual, dinamizando otros rubros de la economía y contribuyendo al posicionamiento de la imagen del país.

La Ministra de Cultura, Paola Holguín, señaló que Colombia se posiciona en el sector audiovisual global gracias a su talento, locaciones e incentivos como el Certificado de Inversión Audiovisual (CINA).

Holguín indicó que el Gobierno de la Patria Milagro mantiene su compromiso con las industrias culturales y creativas, las garantías de inversión y la promoción del crecimiento económico.