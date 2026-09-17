Cierra convocatoria para Premio Nacional Letras de Sinaloa 2026

El Instituto Sinaloense de Cultura cierra el 24 de septiembre la convocatoria para el Premio Nacional Letras de Sinaloa 2026. Este galardón, dotado de 100 mil pesos, reconoce a escritores mexicanos con obra relevante. La ceremonia será en la Feria Internacional del Libro de Los Mochis.

El Gobierno del Estado, a través del Instituto Sinaloense de Cultura, invita a instituciones, editoriales y asociaciones civiles a proponer candidaturas al Premio Nacional Letras de Sinaloa 2026. El galardón consiste en 100 mil pesos y un diploma, y la fecha límite para enviar propuestas es el 24 de septiembre.

El Premio Nacional Letras de Sinaloa es un reconocimiento de trayectoria que ha distinguido a figuras literarias de México. Entre sus ganadores se encuentran Vicente Leñero, Elena Poniatowska, Élmer Mendoza y Mónica Lavín, lo que subraya la importancia del galardón en el ámbito cultural nacional.

”La convocatoria señala que pueden ser propuestos escritoras y escritores mexicanos de nacimiento o naturalizados, mayores de cincuenta y cinco años a la fecha del lanzamiento”, informó el Instituto Sinaloense de Cultura. “Es un requisito ineludible que quien se haga acreedor al premio asista a la ceremonia de premiación y participe en una conversación sobre su obra y procesos creativos, actividad que se llevará a cabo en Los Mochis”.

Las personalidades propuestas deben ser novelistas, cuentistas, poetas o ensayistas, con obra publicada y reconocida a nivel nacional.

Las propuestas deben acompañarse de una carta de aceptación del autor o autora, datos de contacto, copia de identificación oficial, currículum y material bibliográfico. Se requieren al menos dos libros impresos que constaten la calidad de la candidatura.

Los documentos deben ser escritos en computadora con interlineado de 1.5, en papel tamaño carta y tipografía Arial de 12 puntos. Todo el material debe incluirse en un solo archivo PDF.

Este archivo PDF se podrá subir a través de un correo de Gmail a la dirección electrónica proporcionada por el instituto.

El ganador o ganadora donará al Instituto Sinaloense de Cultura un ejemplar de cada uno de los libros que ha publicado y considere representativos de su obra.

El jurado estará conformado por tres figuras del ámbito literario, incluyendo poetas, ensayistas y narradores, cuya decisión será inapelable.

En caso de que el ganador no pueda viajar, perdería el premio, y se optaría por premiar una segunda propuesta. No serán sometidas a consideración del jurado las propuestas que no cumplan con los requisitos o sean recibidas fuera del plazo establecido.

El fallo se emitirá durante la primera semana de octubre del presente año y se notificará de inmediato a la candidatura triunfadora.

El Instituto Sinaloense de Cultura cubrirá los gastos de movilización de la ganadora o ganador, siempre y cuando radique en la República mexicana, y un acompañante. También se cubrirá su estancia en Los Mochis, lugar donde se realizará la ceremonia de premiación.

Los archivos enviados serán eliminados al término de la convocatoria. Esta está restringida a escritores que hayan obtenido el Premio en ediciones anteriores, así como a funcionarios o empleados de la institución convocante.

No se considerarán candidaturas de autores fallecidos antes del lanzamiento de la presente convocatoria. La presentación a este concurso implica la aceptación total de estas bases.

Cualquier caso no considerado en la convocatoria será resuelto a criterio del Instituto Sinaloense de Cultura a través de la Dirección de Literatura y Editorial.

Pies de foto:

1.

2. El Premio Nacional Letras de Sinaloa 2026 se entregará en Los Mochis.

3. La convocatoria establece requisitos para participar en el certamen literario.