Cierra Editorial Era tras 66 años de trayectoria y de ser un bastión intelectual en México

Fue fundada en 1960 por Vicente Rojo, José Azorín y los hermanos Neus, Jordi y Quico Espresate. De hecho, el nombre proviene de las iniciales de los fundadores: Espresate, Rojo y Azorín.

El mundo editorial en México vive un golpe fuerte, pues Ediciones Era, una de las editoriales independientes más importantes del país, anunció el cierre de sus operaciones y actividades, con lo que pone fin a 66 años de trayectoria.

“Hoy, a 66 años de la publicación del primer libro de Ediciones Era, nos vemos en la necesidad de reconocer que el mercado del libro ha cambiado tanto que no nos permite vivir de las ventas de nuestros libros“, menciona la carta.

El anuncio del término de operaciones lo hizo la misma editorial mediante una carta dirigida a sus clientes y librerías. En ella se detalla que esta decisión se tomó a partir de la transformación del mercado y el desplome de las ventas.

Ediciones Era asegura que sus ventas cayeron un 75% desde la pandemia.

Ediciones Era asegura que sus ventas cayeron un 75% desde la pandemia.

Igualmente, menciona que esto es gran parte consecuencia de la pandemia, pues debido al Covid se cerró una importante red de librerías “que garantizaba nuestra subsistencia”. El dato es alarmante, pues Ediciones Era asegura que sus ventas cayeron un 75% desde la pandemia.

“Estos últimos seis años hemos peleado de mil maneras para mantener la editorial viva, pero los ingresos para lograrlo no han llegado”, explica el comunicado.

Añade que con un montón de esfuerzos han logrado pagar deudas, pues incluso vendieron la casa Era en la colonia Roma para detener sus operaciones sin caer “en deudas impagables”.

Ediciones Era, un faro de la literatura y el pensamiento crítico en México

Durante más de seis décadas, el sello construyó un catálogo histórico de alrededor de mil 200 títulos. A lo largo de sus más de sesenta años de vida, Ediciones Era publicó novela, poesía, cuento, crónica, historia, ciencias sociales, arte y libros para niños y jóvenes.

Sin embargo, pasará a la historia debido a que fue pionera en dar voz a jóvenes autores de la segunda mitad del Siglo 20 y sirvió como un bastión intelectual y de izquierda en México, publicando también importantes textos de ciencias sociales, crónicas y pensamiento político

El fin de las actividades de Ediciones Era deja un vacío profundo en el panorama cultural de México y América Latina, cerrando un capítulo indispensable de la edición independiente en español.

Casa de autores como Pacheco, García Márquez, Poniatowska, Monsiváis y más

Una de las características de Ediciones Era es que muchos de sus libros son primeras obras de sus autores, como el caso del escritor José Emilio Pacheco, a quien la editorial le publicó a los 23 años su primer libro de poemas Los elementos de la noche.

También a Gabriel García Márquez le publicó la primera edición de la novela El coronel no tiene quien le escriba. Así fue como la editorial empezó a ser reconocida como una que descubre nuevas voces, que después serían de referencia.

A través de los años, su catálogo incluye a la mayoría de los mejores escritores de nuestro país que fueron publicando sus obras durante el último medio siglo como Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, Carlos Fuentes, Octavio Paz, Juan Rulfo, entre otros.