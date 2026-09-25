Cierra el 15 de octubre convocatoria para el ‘Premio Sinaloa de las Artes 2026’

El Gobierno de Sinaloa, a través del Instituto Sinaloense de Cultura, mantendrá abierta hasta el 15 de octubre la convocatoria para proponer candidatos para recibir el Premio Sinaloa de las Artes 2026, para reconocer y premiar a las y los sinaloenses que, por sus méritos, han contribuido con su obra creativa al enriquecimiento del patrimonio cultural y al progreso del arte en la entidad o fuera de ella.

El Premio consistirá en un diploma, medalla de oro y 150 mil pesos, que se entregarán en ceremonia pública, en fecha que se dará a conocer con anticipación.

De acuerdo con las bases, el Premio se otorgará por reconocimiento público a la persona sinaloense creadora de una trayectoria artística y cultural singularmente ejemplar y deberá ser sinaloenses por nacimiento o por vecindad con una residencia en Sinaloa mínima de 15 años consecutivos inmediatos anteriores a la fecha de publicación de esta convocatoria, y tener un mínimo de 40 años de edad.

Las propuestas deberán ser remitidas al Instituto Sinaloense de Cultura, en atención al Jurado Calificador del Premio Sinaloa de las Artes, al domicilio ubicado en Calle Rafael Buelna, s/n, colonia Centro.

Los documentos a presentar deberán precisar el nombre completo de la persona candidata tal como aparece en su acta de nacimiento.Para ello, los postulantes deben entregar los siguientes documentos.

Original de la Carta de postulación, que incluya exposición de motivos, currículum vitae actualizado, así como ejemplares de sus obras (puede ser en dispositivo USB o a través de links); acta de nacimiento o copia de identificación oficial vigente y, para personas no nacidas en Sinaloa, pero avecindadas en el Estado,presentar ademáss constancias que acrediten una residencia mínima de 15años consecutivoss.

Para dudas o aclaraciones de la presente convocatoria, consultarla con todos los detalles en las redes sociales del ISIC o comunicarse al teléfono (667) 712 6370 de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas o al correo electrónico: forcasin@hotmail.com

La recepción de propuestas cierra a las 15:00 horas del día 15 de octubre de 2026, y no podrán participar quienes desempeñen algún cargo de elección popular, o sean funcionarios de la administración pública federal, estatal o municipal, no quienes hayan obtenido este Premio con anterioridad.

Las propuestas deberán dirigirse al Jurado Calificador, el cual estará integrado de conformidad al Decreto de creación del Premio y su fallo será inapelable.

En el caso de que las candidaturas no reúnan los requisitos previstos en la presente convocatoria o que, en opinión del Jurado Calificador, se consideren insuficientes los elementos de sustentación requeridos, “El Premio” podrá ser declarado desierto”.

El Premio Sinaloa de las Artes es el máximo galardón que hace el Gobierno de Sinaloa a sus artistas, está dotado de 150 mil pesos, diploma y medalla de oro, y se instituyó por primera vez en 1988 como Premio Sinaloa de Ciencias y Artes, se modifica el 12 de agosto de 1996 mediante decreto número 149 que divide el premio (en Premio Sinaloa de las Artes y Premio de Ciencias) y se modifica de nuevo y se publica mediante decreto 393 con fecha 27 de diciembre de 2019.

Lo han recibido entre otros, el Dr. Raúl Cervantes Ahumada; el historiador Héctor R. Olea; el pintor Edgardo Coghlan; Antonio Haas Espinoza; el escritor Ramón Rubín; el Mtro. Enrique Patrón de Rueda; el guitarrista Heriberto Soberanes; el compositor y cantante José Ángel Espinoza (Ferrusquilla); el promotor cultural Miguel Tamayo Espinosa de los Monteros.

Además, el periodista e historiador Herberto Sinagawa, el pintor Antonio López Sáenz, el poeta Jaime Labastida, el escritor Dámaso Murúa, los pintores Sergio Bustamante y Álvaro Blancarte, el escritor César López Cuadras.

Incluye también al cineasta Óscar Blancarte, las bailarinas Elsie Cota y Alicia Montaño; el compositor Faustino López Osuna; y en este sexenio, el historiador Gilberto López Alanís y el caricaturista José Alfredo Ito Contreras, el director de teatro LázaroFernando Rodríguezz y el director de orquesta Gordon Campbell.