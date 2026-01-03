Cierra el 5 de enero convocatoria al Premio Clemencia Isaura de Poesía

El comité organizador del Premio Clemencia Isaura de Poesía uno de los más prestigiados de México, ha recibido 307 poemarios, y se espera que en los próximos días el interés por participar aumente. El premio será de 100 mil pesos y la Flor Natural para el poema ganador.

Los interesados en participar tienen como fecha límite el 05 de enero a las 18:00 horas del Pacífico, y de acuerdo a la convocatoria pueden competir todos los poetas residentes de la República Mexicana, enviando su composición inédita de manera física, o electrónica, en verso, con tema, forma y extensión libre.

Gabriela Montaño, encargada del certamen, indicó que en esta ocasión la mayoría de los poemas han sido enviados por correo electrónico. A la fecha se han recibido 300 trabajos a través del email juegosfloralesmazatlan@culturamazatlan.com, mientras que en plicamazatlan@culturamazatlan.com se reciben las plicas.

“Para este 2026 vamos excelente, llevamos 307 obras participantes, y vamos por más, se cierra 5 de enero a la 18:00 horas del Pacífico, y esperemos que este fin de semana y parte del lunes recibamos más obras”, exclamó Montaño.

El fallo se dará el 23 de enero en lugar y hora por confirmar. El autor o autora del poema ganador recibirá un premio de 100 mil pesos, la flor natural y el privilegio de coronar el próximo 13 de febrero de 2026 a la Reina de los Juegos Florales del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora”.Para mayores informes checar la convocatoria en: https://drive.google.com/file/d/1KCFJJwgX7ZFaGK_DnrUytNLQMAANUAp5/view

En la edición del Carnaval Internacional de Mazatlán 2025 “La Perla”, el poeta ganador fue Armado Alanís Pulido, por su obra “El hermoso ruido de la bicicleta que nos trae la pizza”.