Cierra el Festival de Rock Sinaloa con punk, ska, reggae y rock para niños

Con un concierto cuya parte medular estuvo a cargo de la banda de punk bajacaliforniana Hipogrifos, concluyó en grande el Festival de Rock Sinaloa 2025, en el Ágora Rosario Castellanos que a lo largo de tres días contó con la participación de doce bandas locales y foráneas, además de un espectáculo de títeres para niños, con la organización del Instituto Sinaloense de Cultura.
La jornada de cierre, concluyó con la presencia de Hipogrifos, una banda de punk rock originaria de Ensenada, Baja California, formada en 2007 y con un estilo definido como “callejero”, con canciones de fuerte contenido social, mezclando punk, ska y reggae.
Ellos interpretaron temas como “Ni Dios, ni mánager”, “Pesadilla americana”, “Ausencia / Demencia” “Chanclas y morrales”, “No fue la hierba”, “Tus rodillas”, “Mordiendo el Orden”, “La calle del enojo”, “Gasolina y corazón”, Gatito insurrecto”, “Oda a la juventud y cerraron fuerte con su gran éxito “¡Hey, tú, policía!”, con las que entusiasmaron a la multitud.
Previamente, y aun con indicios de lluvia y ocasional llovizna, y ante una multitud creciente, abrió la jornada final Pakito Punk, también de Ensenada, con un espectáculo de títeres de boca (bocón) que interactuó con niños y adolescentes, con canciones educativas y mensajes de respeto a la naturaleza, de cuidado del agua y del bullying, en títulos como “Azúcares”, “Gota agota”, “Matemáticas”, “Planeta”, “Que no te molesten”.
A su vez, antes del grupo principal, Oledier (Culiacán), integrado por Martín Vázquez (bajo, keys y coros), Yitzhac Bernal (voz y guitarra rítmica), Iván Hernández (guitarra principal y coros) y Alberto Ochoa (batería y coros), presentó su rock alternativo con los temas: “Volver”, “Nada te pido”, “Otra piel” “Altruista”, “Ironía” y “Nadie como tú”.
Mames Vincent (Los Mochis), una banda de death metal iniciada en 2010 y formada por Carlos Cázares (guitarra), Jorge Martínez (batería), Gaspar Valenzuela (bajo) y Édgar Sánchez (voz), entusiasmó a la raza y la puso a bailar slam con las piezas “Upon the throne”, “Groovie manifesto” “Primigenia”, “Trippy”, “Buckin Fitch” y “Sin City”.
La banda Jules Vil (Mazatlán), también de rock alternativo, y conformada por Juliana Vilchis (voz y sintetizadores), Carlos Inda (bajo), Ulises Vázquez (guitarra), Brandon Cordero (batería) y Leonardo Nieblas (guitarra), cantó los temas “Bill”, “Hunger my way”, “Monólogo del vampiro”, “Edibles”, “Pervert”, “On my knees” y “Nosebleed”.
Xennials (Mazatlán), grupo alternativo integrado por Gabriel Laveaga (batería), Nallely Balbuena (guitarra principal), Adolfo Herrera (bajo), Marco Antonio Hernández (voz y guitarra) y Gustavo Zúñiga (sintetizadores), abrió plaza en un estilo alternativo, en el que conjugaron la energía del rock moderno con una fuerte carga evocativa de los años noventa, en piezas como “Miras al cielo”, “Nostalgia”, “Noches del adiós”, “Te lo digo mujer”. “Triste realidad” e “Y te vas”.