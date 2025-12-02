Cierra el Festival de Rock Sinaloa con punk, ska, reggae y rock para niños

Con un concierto cuya parte medular estuvo a cargo de la banda de punk bajacaliforniana Hipogrifos, concluyó en grande el Festival de Rock Sinaloa 2025, en el Ágora Rosario Castellanos que a lo largo de tres días contó con la participación de doce bandas locales y foráneas, además de un espectáculo de títeres para niños, con la organización del Instituto Sinaloense de Cultura.

La jornada de cierre, concluyó con la presencia de Hipogrifos, una banda de punk rock originaria de Ensenada, Baja California, formada en 2007 y con un estilo definido como “callejero”, con canciones de fuerte contenido social, mezclando punk, ska y reggae.

Ellos interpretaron temas como “Ni Dios, ni mánager”, “Pesadilla americana”, “Ausencia / Demencia” “Chanclas y morrales”, “No fue la hierba”, “Tus rodillas”, “Mordiendo el Orden”, “La calle del enojo”, “Gasolina y corazón”, Gatito insurrecto”, “Oda a la juventud y cerraron fuerte con su gran éxito “¡Hey, tú, policía!”, con las que entusiasmaron a la multitud.

Previamente, y aun con indicios de lluvia y ocasional llovizna, y ante una multitud creciente, abrió la jornada final Pakito Punk, también de Ensenada, con un espectáculo de títeres de boca (bocón) que interactuó con niños y adolescentes, con canciones educativas y mensajes de respeto a la naturaleza, de cuidado del agua y del bullying, en títulos como “Azúcares”, “Gota agota”, “Matemáticas”, “Planeta”, “Que no te molesten”.