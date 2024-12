Cierra Sekta Core el Festival de Rock Sinaloa 2024

Un fuerte cierre tuvo el 25 Festival de Rock Sinaloa 2024, realizado esta vez en la Plazuela Obregón, de Culiacán, donde se presentaron cuatro más de las ocho bandas sinaloenses seleccionadas por convocatoria (Corpus Mortum, Guest House, Trampa para Hadas y Back Out), precedidas por Stereo Virtual, y el platillo fuerte, Sekta Core. Una banda con tres décadas de tradición y una extensa hoja de ruta, que tocó hasta ya entrada la noche.

El programa, preparado por el Instituto Sinaloense de Cultura y un comité organizador conformado por destacados rockeros de la ciudad, abrió desde las 14:00 horas, y a lo largo de la tarde fueron desfilando los grupos y sumando adeptos.

Sekta Core, la más esperada por ser la de mayor trayectoria desde 1994, es originaria de la Ciudad de México y reconocida a nivel internacional por su mezcla de ska, punk, hardcore y reggae, y que integran Miguel Rizo (batería), Jorge Salcedo (voz), Axel Ávila (guitarra), Juan Vicente (voz), Isidro Martínez (bajo), Juan Manuel Peña (saxofón), Toro Pacheco (trombón), Gustavo Quintana (guitarra) y Jorge Jazef (trompeta).

Con 10 álbumes en su haber, la banda energizó el ambiente con piezas como El fantasma de la rana, La zona del terror, Delfino, Ser fuerte, También de dolor se baila, y muchas más en las que mostró un sonido vigoroso y estridente, a lo que contribuyeron los metales que le acompañan y que fue muy bien recibida por los presentes.

Previamente estuvo allí la banda Black Out, una de las ocho seleccionadas por convocatoria en Sinaloa, originaria de Culiacán (2023) y con un nuevo concepto de rock en el que combina géneros como el hard rock, alternativo y el rock pop, con elementos aportados por cada uno de sus miembros que son Javier Osuna (voz), Ángel García (bajo), Héctor Villareal (batería) y Luis Cabrera (guitarra), lo cual se refleja en piezas como Will be my girl y Hot, entre las más recientes y destacadas.

Le antecedieron Trampa para Hadas (Mazatlán, 2022), con una oferta de rock instrumental, math rock y post rock, cuyos integrantes Pedro Sánchez (guitarra), Jesús Lerma (guitarra), José García (bajo) y José Lizárraga (batería) ofrecieron un conjunto de composiciones instrumentales que narran historias, con temas como La carrera de las ranas, Se esconden en el bosque, El tramposo, Amigos del fuego y otras.

También estuvo Guest House (Culiacán, 2020), integrada por Carlos Escobar (voz, guitarra y samples), Leonel Fierro (voz y batería), Lucio Martínez (bajo), Andreé Álvarez (guitarra) y Carlo Castaños (guitarra), quienes brindaron una serie de piezas de su autoría con fusiones de rock grunge-gaze y nü metal, en piezas como Casualidad, (No) todo fue en vano, Miedo, Ps2 y El lugar que me atrapa, entre otras.

A su turno, Corpus Mortum, una banda de death situada en Culiacán (2006), que integran Enrique Peraza (guitarra), Martín Laija (bajo), Ricardo López (batería), Máximo Castro (voz) y Mario López (guitarra), quienes impresionaron a la audiencia con temas como Agonías en el infierno, Necrosodomía, Anatema, Tanatofilia, Deshumanización, Regnum Mortis, El regreso del ancestro, entre otras.

Stereo Virtual fue la que abrió la jornada, y es una banda de rock pop, alternativo e indie originaria de Culiacán, e integrada por Jorge Valenzuela (guitarra y voz), Francisco Espinoza (guitarra y voz), Carlos Corona (teclado), Caryme Guerrero (bajo) y Karlo Pérez (batería), la cual ha destacado con piezas como Juegos en la Oscuridad, Dame una razón, y su sencillo más reciente La Ranchera, curiosa por su fusión de rock con acordes y bajeos de música sinaloense.

Este Festival en su edición 25º se realizó con una inversión del orden de un millón 280 mil pesos, de los cuales, 800 mil pesos fueron aportados por el Programa de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos Profest 2024, de la Secretaría de Cultura, en cuya convocatoria participó el Isic y el resto por el Gobierno de Sinaloa.