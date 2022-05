$!Cierra ‘Un lugar para los momentos tristes’ la Muestra Local de Teatro

Es el Día del Niño. Son las 19:00 horas y en Casa Haas todavía no oscurece. Resulta que el techo es de ventana y se filtran los rayos del sol. En el escenario hay unas tarimas de madera. Sobre las tarimas hay tres stands de micrófonos de los que cuelgan tres focos inteligentes y unas pequeñas escaleras que tienen instalado un cuarto foco inteligente. De pronto y sin aviso de nada, sube el director y dramaturgo de “Un lugar para los momentos tristes”, Manolo Díaz, al escenario.

A manera de un stand-up de entremés, comparte sus peripecias como encargado de iluminación. La actriz principal Dulce Guzmán además de talentosa, dice, tiene su carácter: ha pedido que no se realice la obra hasta que el sol haya bajado. Pero el sol no obedece a los teatristas, así que no queda más que esperar. Por lo tanto el dramaturgo aprovecha para conectar chistes en referencia a las obras de la muestra local, contar el detrás del unipersonal que el público va a presenciar, además de explicar por qué fue escrito específicamente para Dulce. Habla sobre música, escritura y soledad, hasta que el sol por fin baja y Casa Haas, poco a poco oscurece. Así el comediógrafo sale de escena y se da la primera llamada.