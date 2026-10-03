Cierran con música de Bach el ‘Festival de Cuerdas Mazatlán 2026’

Con un concierto dedicado al legado de Johann Sebastian Bach, el Festival de Cuerdas Mazatlán 2026 llegó a su fin este viernes en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, donde el ensamble del Laboratorio de Interpretación Retóricamente Informada (LIRI), dirigido por Rafael Palacios, reunió a cientos de asistentes.

La primera edición del encuentro cerró con el programa Resonancias del legado de J. S. Bach, integrado por obras de Johann Sebastian Bach y de sus hijos Johann Christian Bach y Carl Philipp Emanuel Bach, compositores que forman parte de una de las dinastías musicales más importantes del periodo Barroco.

La velada comenzó con la Sinfonía en re menor, HWV 1/3, de J. C. Bach, cuya interpretación aprovechó la acústica del recinto y reunió a familias mazatlecas, sacerdotes y religiosas.

Uno de los momentos centrales de la noche fue el Concierto para violín, cuerdas y continuo en mi mayor, BWV 1042, de J. S. Bach, interpretado por el violinista David Torres como solista junto al ensamble LIRI.

El programa concluyó con la Sinfonía en mi menor, Wq 177, de C. P. E. Bach, con la que los músicos cerraron la jornada entre aplausos del público.

Durante la clausura también se entregaron reconocimientos a los músicos invitados y a las instituciones que participaron en la realización del festival, que contó con apoyo del Programa de Apoyo a la Docencia, Investigación y Difusión de las Artes (PADID).

Como parte de las actividades finales, la Galería Ángela Peralta recibió el concierto Jóvenes Intérpretes: Homenaje a Bach, en el que cerca de 50 niñas, niños y jóvenes que participaron en los talleres y clases maestras del festival mostraron ante el público lo aprendido durante el encuentro.

El Festival de Cuerdas Mazatlán 2026 reunió durante sus actividades a intérpretes, estudiantes y maestros en torno a la música de cámara y la interpretación de repertorio de cuerdas, con especial atención a la obra de Bach.

Integrantes del ensamble LIRI

Violín 1: David Torres, Jascha González, José Luis Galarza, Emily Robles, Érick Ramos, Ana Paula Valdez y Miriam Meza.

Violín 2: Nicole Rentería, Alain Valencia, Raquel Baca, Abril Armenta, Santiago Gómez Llanos, Ana Gil, Ashanti Palomares y Romina Osuna.

Viola: Víctor Alonso Osuna Lizárraga, Pablo López Mejía y Alexa.

Violonchelo: Sara Aguilar, Iris e Hiram Torres.

Contrabajo: Deneb Guzmán y Hugo Adriano.