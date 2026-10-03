Cultura
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Concierto

Cierran con música de Bach el ‘Festival de Cuerdas Mazatlán 2026’

El encuentro concluyó con un concierto del ensamble LIRI en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción y la participación de cerca de 50 niñas, niños y jóvenes en un homenaje al compositor alemán
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
03/10/2026 16:03
03/10/2026 16:03

Con un concierto dedicado al legado de Johann Sebastian Bach, el Festival de Cuerdas Mazatlán 2026 llegó a su fin este viernes en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, donde el ensamble del Laboratorio de Interpretación Retóricamente Informada (LIRI), dirigido por Rafael Palacios, reunió a cientos de asistentes.

La primera edición del encuentro cerró con el programa Resonancias del legado de J. S. Bach, integrado por obras de Johann Sebastian Bach y de sus hijos Johann Christian Bach y Carl Philipp Emanuel Bach, compositores que forman parte de una de las dinastías musicales más importantes del periodo Barroco.

La velada comenzó con la Sinfonía en re menor, HWV 1/3, de J. C. Bach, cuya interpretación aprovechó la acústica del recinto y reunió a familias mazatlecas, sacerdotes y religiosas.

Uno de los momentos centrales de la noche fue el Concierto para violín, cuerdas y continuo en mi mayor, BWV 1042, de J. S. Bach, interpretado por el violinista David Torres como solista junto al ensamble LIRI.

El programa concluyó con la Sinfonía en mi menor, Wq 177, de C. P. E. Bach, con la que los músicos cerraron la jornada entre aplausos del público.

Durante la clausura también se entregaron reconocimientos a los músicos invitados y a las instituciones que participaron en la realización del festival, que contó con apoyo del Programa de Apoyo a la Docencia, Investigación y Difusión de las Artes (PADID).

Como parte de las actividades finales, la Galería Ángela Peralta recibió el concierto Jóvenes Intérpretes: Homenaje a Bach, en el que cerca de 50 niñas, niños y jóvenes que participaron en los talleres y clases maestras del festival mostraron ante el público lo aprendido durante el encuentro.

El Festival de Cuerdas Mazatlán 2026 reunió durante sus actividades a intérpretes, estudiantes y maestros en torno a la música de cámara y la interpretación de repertorio de cuerdas, con especial atención a la obra de Bach.

Integrantes del ensamble LIRI

Violín 1: David Torres, Jascha González, José Luis Galarza, Emily Robles, Érick Ramos, Ana Paula Valdez y Miriam Meza.

Violín 2: Nicole Rentería, Alain Valencia, Raquel Baca, Abril Armenta, Santiago Gómez Llanos, Ana Gil, Ashanti Palomares y Romina Osuna.

Viola: Víctor Alonso Osuna Lizárraga, Pablo López Mejía y Alexa.

Violonchelo: Sara Aguilar, Iris e Hiram Torres.

Contrabajo: Deneb Guzmán y Hugo Adriano.

  • $!Los instrumentos de cuerda fueron protagonistas durante el concierto de clausura realizado en la Catedral de Mazatlán.
    Los instrumentos de cuerda fueron protagonistas durante el concierto de clausura realizado en la Catedral de Mazatlán. ( Fotos: Cortesía Instituto de Cultura)
  • $!La Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción fue sede del concierto “Resonancias del legado de J. S. Bach”.
    La Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción fue sede del concierto “Resonancias del legado de J. S. Bach”. ( Fotos: Cortesía Instituto de Cultura)
  • $!La agrupación fue dirigida por Rafael Palacios.
    La agrupación fue dirigida por Rafael Palacios. ( Fotos: Cortesía Instituto de Cultura)
  • $!El público disfrutó en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción el concierto de clausura del Festival.
    El público disfrutó en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción el concierto de clausura del Festival. ( Fotos: Cortesía Instituto de Cultura)
  • $!Cerca de 50 niñas, niños y jóvenes participaron en el concierto “Jóvenes Intérpretes: Homenaje a Bach”, que se celebró en la Galería Ángela Peralta.
    Cerca de 50 niñas, niños y jóvenes participaron en el concierto “Jóvenes Intérpretes: Homenaje a Bach”, que se celebró en la Galería Ángela Peralta. ( Fotos: Cortesía Instituto de Cultura)
  • $!Los jóvenes intérpretes mostraron parte de lo aprendido durante los talleres y clases maestras del festival.
    Los jóvenes intérpretes mostraron parte de lo aprendido durante los talleres y clases maestras del festival. ( Fotos: Cortesía Instituto de Cultura)
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