Las galerías Roberto Pérez Rubio, Antonio López Sáenz y Carlos Bueno del Museo de Arte de Mazatlán permanecerán cerradas hasta los primeros días de abril, por remodelación, informó el Instituto Sinaloense de Cultura delegación sur.

Después de 16 años al museo se le vuelve a invertir gracias al apoyo del Congreso del Estado, con apoyo del Club Venados de Mazatlán, y el Instituto Sinaloense de Cultura.

Las galerías se reabrirán con una exposición del artista Eduardo Sarabia, graduado del Otis College of Art and Design de Los Ángeles, California, el próximo mes de abril, de la cual se mantendrá informado al público con los datos pertinentes de acuerdo al acercamiento de la fecha.

La obra de Eduardo Sarabia se inspira en las economías independientes e historia popular del norte de México; es un entretejido intercultural. A menudo trabaja con los materiales preferidos por los artesanos locales, utilizando azulejos de cerámica, tejidos a mano y vidrio para crear esculturas e instalaciones que abordan los complejos intercambios sociales, culturales y materiales que se producen cuando esta región y su historia se encuentran con forasteros.

Sarabia asume una importante exploración de la comprensión de las consecuencias físicas y humanas, su obra se ve impregnada de la cultura de sus abuelos en México y su lugar de nacimiento. Los recuerdos de su infancia se han convertido en distintivos de su obra.

La obra del artista ha sido expuesta en numerosos museos como el Museo Tamayo de la Ciudad de México en 2016; 2014 en el Centro Cultural Cabañas de Guadalajara y Museo de Arte Contemporáneo en Oaxaca, México, en el mismo año en ASU Art Museum, Arizona; en 2013 tuvo una exposición individual de sus pinturas en Museum of Contemporary Art, Denver; y sedes como Los Ángeles County Museum of Art, 2008 en la Bienal Whitney, y New Museum en Nueva York. Ha recibido dos becas de la Durfee Grant Foundation (2004 y 2008) y ha sido invitado como artista residente en el Tokyo Wonder Site de Tokio, Japón, donde realizó un gran mural público de cerámica.

Durante la última década, Eduardo Sarabia ha vivido y trabajado en Guadalajara, ha realizado numerosos viajes por el país, conduciendo investigaciones para construir su propuesta artística, gestionando proyectos y contribuyendo al patrimonio material e inmaterial de los lugares a donde él llega con su obra, basta con que el artista arribe para que el espacio se transforme en toda la extensión de la palabra. Así iniciamos este 2024 en donde la sociedad mazatleca pueda disfrutar de la belleza y beneficios del arte.