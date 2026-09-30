$!Cinco miradas recrean Culiacán a través del tiempo

Culiacán puede mirarse desde sus paisajes, sus recuerdos, su naturaleza y las historias que permanecen en sus habitantes y desde el arte.

Y así lo observan cinco artistas sinaloenses María Estela García Sotelo, Minerva Solano, Héctor Monge, Fabiola Gaxiola y Dalila Rivas, en la exposición Imágenes en el tiempo, inaugurada en el Centro de Vinculación y Desarrollo Regional del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Culiacán.

La muestra forma parte de las actividades conmemorativas por el 495 aniversario de Culiacán y propone un recorrido por cinco miradas que dialogan con el paisaje, la naturaleza, la ciudad, la memoria y las experiencias humanas.

Y los artistas las plasman con acrílico, óleo, gouache, técnicas mixtas para invitar a los espectadores a observar aquello que permanece, pero también aquello que ha cambiado con el paso del tiempo.

María Estela García Sotelo, quien participa en la exposición con obras como Mar Bermejo, Nopal de mi tierra, Paisaje de mi tierra y Agave azul, entre otras, habló a nombre de los artistas.