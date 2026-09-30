$!Cinco miradas recrean Culiacán a través del tiempo

Culiacán puede mirarse desde sus paisajes, sus recuerdos, su naturaleza y las historias que permanecen en sus habitantes y desde el arte.
Y así lo observan cinco artistas sinaloenses María Estela García Sotelo, Minerva Solano, Héctor Monge, Fabiola Gaxiola y Dalila Rivas, en la exposición Imágenes en el tiempo, inaugurada en el Centro de Vinculación y Desarrollo Regional del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Culiacán.
La muestra forma parte de las actividades conmemorativas por el 495 aniversario de Culiacán y propone un recorrido por cinco miradas que dialogan con el paisaje, la naturaleza, la ciudad, la memoria y las experiencias humanas.
Y los artistas las plasman con acrílico, óleo, gouache, técnicas mixtas para invitar a los espectadores a observar aquello que permanece, pero también aquello que ha cambiado con el paso del tiempo.
María Estela García Sotelo, quien participa en la exposición con obras como Mar Bermejo, Nopal de mi tierra, Paisaje de mi tierra y Agave azul, entre otras, habló a nombre de los artistas.
Vinculó la exposición con la celebración de la ciudad y recordó los casi cinco siglos de historia de Culiacán, una ciudad marcada por sus paisajes, sus ríos, sus tradiciones y las generaciones que han construido su identidad.
“Celebrar 495 años no es solo mirar el pasado con nostalgia, es asumir una gran responsabilidad con el presente y el futuro”, expresó.
Para la artista, el arte y la cultura forman parte de ese legado que debe preservarse y transmitirse a las nuevas generaciones.
En la inauguración participaron representantes del Instituto Politécnico Nacional, el Seminario de Cultura Mexicana, el Instituto Municipal de Cultura Culiacán y la Universidad Autónoma de Sinaloa, entre otras instituciones.
Nelson Algandar, presidente de la corresponsalía Culiacán del Seminario de Cultura Mexicana, destacó que la colección constituye una forma de expresión artística en favor de la ciudad.
Carlos Camarillo, director del Centro de Vinculación y Desarrollo Regional del IPN Culiacán, destacó que la ciudad no solo se construye de calles y edificios, también sino de recuerdos, imágenes, historias, con las distintas maneras en que sus habitantes observan y representan el mundo que les rodea y esa es la propuesta de la exposición.
“Esta exposición nos acerca a distintas formas de entender el paisaje, la naturaleza, la ciudad, la memoria y sobre todo las experiencias humanas... Recibir esta exposición representa para nosotros algo más que facilitar un espacio, representa generar un punto de encuentro, un encuentro entre visiones, entre artistas, entre generaciones y sobre todo entre la comunidad y su propia historia”.
En la exposición se exhiben obras como Laminaria Voraz, de Fabiola Gaxiola; Tsunami y Tetagrama, de Héctor Monge; Esto y lo otro y lo de más allá de Minerva Solano, y una serie de obras en técnica mixta con una reconstrucción digital en acuarela y prisma color de espacios emblemáticos de Culiacán.