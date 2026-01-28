Cinéfilos participan en el programa Cinema Culiacán

Culiacanenses aficionados al cine asisten a las funciones que el Instituto Municipal de Cultura Culiacán ofrece a través del programa Cinema Culiacán, esta vez disfrutaron de una película danesa, “Hijos”, dirigida por Gustav Möller.

“Hijos” cuenta una historia que transcurre en prisión. Eva, la guardia, vive una terrible encrucijada cuando entra el asesino de su hijo, se siente atrapada entre la justicia, la ética y sus más secretos deseos.

Este jueves se exhibirá la cinta estadounidense “Lo siento cariño” dirigida por Eva Víctor, a las 17:30 horas en la Sala Audiovisual del tercer piso del Instituto MIA. Entrada gratuita.

Lo siento cariño (Sorry, Baby) es una película estadounidense de comedia dramática negra de 2025 escrita y dirigida por Eva Víctor, en su debu tcomo directora, se sostiene sobre una premisa íntima y delicada: el intento de una joven por recuperar cierta normalidad tras un hecho traumático que altera por completo su vida.

Ópera prima estrenada y premiada en Sundance 2025, que elude los estereotipos del abuso representado cinematográficamente.

Asita este jueves 29 de enero

