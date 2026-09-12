Cinema Culiacán ofrece proyecciones gratuitas de cine internacional

Culiacán amplía su oferta cultural con proyecciones de cine internacional gratuitas del Cinema Culiacán. La iniciativa, impulsada por el Instituto Municipal de Cultura Culiacán, presentó la cinta “Valor sentimental” y anuncia dos funciones más en el Auditorio MIA.

La programación incluyó la película noruega Valor sentimental, que explora temas de abandono familiar y conflictos infantiles, reuniendo a la familia tras la muerte de la madre. Próximamente se proyectarán un documental y una cinta italiana.

El Cinema Culiacán, una iniciativa que busca acercar producciones cinematográficas nacionales e internacionales a la población de forma gratuita, fomenta la apreciación artística y el debate cultural en la ciudad, según indicó el Instituto Municipal de Cultura Culiacán.

Los culiacanenses que asistieron a la función del jueves presenciaron la trama de Valor sentimental, dirigida por Joachim Trier. La historia central se desarrolla con la reunión familiar a raíz de la muerte de la madre, un evento que propicia el reencuentro de las hijas con el padre ausente. Este encuentro reaviva antiguos sentimientos de abandono y conflictos arrastrados desde la infancia entre los miembros de la familia.

El conflicto se intensifica cuando el padre decide realizar una película sobre su propia familia, utilizando la casa materna como escenario. Esta decisión exacerba los sentimientos ya presentes, profundizando el resentimiento y el dolor entre los personajes.

La obra también permite observar que el padre ha experimentado su propio abandono y ha cometido errores, como cualquier individuo. Los críticos especializados han señalado que la poética de la cinta ofrece una reflexión sobre el propio medio cinematográfico, explorando su capacidad para conmover y provocar catarsis en el espectador, además de presentarlo como una posible vía de escape de la realidad.

Para seguir disfrutando de estas propuestas, el Instituto Municipal de Cultura Culiacán invita a las próximas funciones. El martes 15 de septiembre se proyectará el documental Ulama, el juego de la vida y la muerte, de Roberto Rochín. El jueves 17 de septiembre se exhibirá La Grazia: la belleza de la duda, del italiano Paolo Sorrentino.

Las funciones son a las 5:30 horas en la sala del tercer piso del Auditorio MIA, con entrada gratuita. La institución busca con estas proyecciones acercar el cine a la comunidad.