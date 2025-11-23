Claudia Gallardo despliega sus Alas con ‘Vuela Alto’ en la Galería Rubio

MAZATLÁN._ La Galería Rubio se vistió de gala para recibir “Vuela Alto”, la más reciente y cautivadora exposición de la artista plástica sinaloense Claudia Gallardo. Esta colección, que fusiona magistralmente el expresionismo abstracto con una rica paleta de colores, se convierte en un homenaje al crecimiento personal y la búsqueda de la libertad.

Ante una nutrida concurrencia, la artista originaria de Culiacán inauguró su octava exposición individual, que se suma a una impresionante trayectoria con múltiples colaboraciones colectivas en México, América y Europa. La exposición forma parte de las actividades estelares del Festival Cultural Mazatlán 2025.

El protocolo de inauguración inició a las 19:00 horas. La maestra Mónica Rice, coordinadora de Artes Plásticas del Centro Municipal de las Artes, ofreció las palabras de bienvenida, destacando la importancia de esta galería en el marco del Festival.

Acto seguido, el maestro Pablo Martínez Corpus dedicó emotivas palabras a Claudia Gallardo, a quien considera una de sus alumnas más sobresalientes.

Martínez Corpus aplaudió el incesante crecimiento artístico de la expositora, asegurando que su creatividad y visión hacen honor al título de la muestra: “Vuela Alto”.

El momento culminante fue el corte de listón, realizado por la artista y el maestro Martínez Corpus. Este gesto simbólico abrió las puertas a los asistentes, quienes de inmediato colmaron la Galería Rubio para admirar las más de 30 piezas, que incluyen pinturas, esculturas y objetos únicos.

Un viaje al Expresionismo Abstracto

En sus propias palabras, Claudia Gallardo describió la colección como un viaje a través del expresionismo abstracto, donde los sueños de volar y los consejos de su padre se entrelazan en lienzos llenos de movimiento y vida.

En “Vuela Alto”, Gallardo emplea acrílicos y técnicas mixtas para crear imponentes paisajes abstractos con sutiles toques figurativos.

Su obra es una poderosa metáfora de su evolución personal. Las figuras de aves y los colores en movimiento no solo embellecen el lienzo, sino que simbolizan la búsqueda de la libertad y el autodescubrimiento.

Con el dinamismo de sus líneas y la profunda riqueza de sus manchas de color, la artista invita al espectador a reflexionar sobre las oportunidades inagotables que existen en su propio “vuelo” personal.

La exposición “Vuela Alto” estará disponible para el público en la Galería Rubio hasta el 9 de enero, una visita obligada para los amantes del arte abstracto contemporáneo.