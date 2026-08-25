Claudia Morales obtiene Premio Bellas Artes de Novela ‘José Rubén Romero’

El galardón lleva el nombre de José Rubén Romero, escritor y diplomático michoacano. Su obra es fundamental para la literatura mexicana del Siglo 20, destacando por su narrativa aguda e irónica sobre la vida social y política del país.

El jurado calificador, integrado por Laura Baeza, Yuri Bautista y Omar Delgado, consideró que la novela “recrea puntualmente el perfil y la escritura de Laura Méndez de Cuenca, estableciendo un juego literario entre el pasado y el presente”. Además, señaló aciertos “tanto en el cuidado de la estructura dramática como en la argumentación sobre el talento y la figura de los intelectuales de los Siglos 19 y 20”.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en colaboración con la Secretaría de Cultura de Michoacán, otorgaron el galardón a Morales. El jurado resaltó la propuesta estética de la novela y el abordaje de los matices de una creadora de su tiempo.

La escritora Claudia Morales ganó el Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero 2026. Su obra “Basta con saber que yo misma soy culpable” fue reconocida por recrear la vida de Laura Méndez de Cuenca y establecer un juego entre el pasado y presente.

La novela “Basta con saber que yo misma soy culpable” narra la vida de Laura Méndez de Cuenca, poeta y educadora mexicana del Siglo 19, entrelazada con la de una escritora contemporánea. Recorre dos momentos centrales de Méndez de Cuenca: su juventud en la sociedad literaria Nezahualcóyotl, donde conoció a Agustín F. Cuenca y a Manuel Acuña, y su etapa adulta en San Francisco, donde enseñó español y fundó la Revista Hispanoamericana.

Escrita en primera persona, la obra reconstruye la voz de Méndez de Cuenca y aborda, en palabras de la autora, “los fantasmas literarios como guías y mediadores en la vida literaria” y “la vida de las mujeres en la escritura”, así como las violencias que enfrentan las escritoras dentro y fuera de la ficción.

Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura del Gobierno de México, señaló que “las mujeres también han escrito la historia literaria de México, y volver a sus voces amplía nuestra comprensión del presente”. Agregó que el premio impulsa la creación contemporánea y recupera la figura de Laura Méndez de Cuenca.

Sobre el significado del premio, la escritora indicó que representa “un profundo honor y un sueño de toda la vida”. Morales añadió que le conmueve haber ganado con su novela, pues siente que Laura Méndez la ha “tomado de la mano” desde sus años de universidad.

Claudia Morales, originaria de Cintalapa, es escritora, investigadora y docente. Estudió Lengua y Literaturas Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo un doctorado en Antropología Médica por la Universidad de Massachusetts, Amherst.

Fue becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas en narrativa en 2015 y becaria Fulbright de 2016 a 2019. Actualmente imparte clases en el MFA en Escritura Creativa de la Dominican University of California y realiza un posdoctorado en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Entre sus obras destacan “No habrá retorno”, Premio Nacional de Novela Breve Rosario Castellanos 2015; “Hospitalidad”, de 2014; y “Cálao Bicorne”, de 2023. En 2024 obtuvo el Premio de Literatura Internacional Literal Latin American Voices por su libro de cuentos “Lacandona Speed”.