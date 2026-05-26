Clausuran el taller ‘Perfiles creativos: un acercamiento a tus desafíos’

Nuevas metodologías de pensamiento, capacidades de identificación y resolución de problemas, compartió el maestro Miguel Alonso Gutiérrez durante el taller “Perfiles creativos: un acercamiento a tus desafíos”, que impartió en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario.

Durante la clausura, los alumnos recibieron su constancia, en una ceremonia que encabezó Manuel Tanamachi, jefe del departamento de Educación Continua, en representación de la maestra Claudia Apodaca, directora de Formación y Capacitación del Isic.

Con la guía del maestro Miguel Alonso Gutiérrez, destacado director de escena y docente con una amplia trayectoria en el ámbito teatral y cultural, especialmente en el estado de Sinaloa, los participantes adquirieron habilidades para enfrentar retos de manera eficaz en el ámbito laboral y personal.

Durante las sesiones, el maestro abordó y puso en nuevas metodologías de pensamiento que potencializarán, en adelante, las capacidades de identificación y resolución de problemas a los participantes.

Entre los aspectos más relevantes del titular del taller, destaca el haber dirigido más de 60 puestas en escena, entre las que sobresalen producciones musicales de gran escala como La novicia rebelde, El hombre de la Mancha y Anita la huerfanita, entre otras.