La edición número 25 de la Feria del Libro Los Mochis concluyó con éxito, celebrando un cuarto de siglo de promoción del encuentro entre la sociedad y la lectura. La clausura en la Concha Acústica de la Escuela Vocacional de Artes destacó la favorable respuesta del público ahomense.
La ceremonia formal de cierre estuvo a cargo de Ernestina Yépiz Peñuelas, directora de Literatura y Publicaciones del Instituto Sinaloense de Cultura, quien asistió en representación del director general de la institución, Juan Salvador Avilés Ochoa. El evento culminó ocho días de actividad literaria, artística y cultural.
La Feria del Libro Los Mochis, que hoy goza de reconocimiento nacional, tiene como propósito fundamental la formación de nuevos lectores, propiciando un encuentro afortunado entre un libro y un posible lector, especialmente entre infancias y juventudes. Este esfuerzo se ha mantenido durante 25 años en el municipio.
Ernestina Yépiz Peñuelas, directora de Literatura y Publicaciones del Isic, destacó la riqueza de las experiencias compartidas a lo largo de la jornada. Mencionó las lecturas colectivas de poesía, los encuentros con escritores y las presentaciones editoriales, que consolidaron espacios de conversación e intercambio cultural entre creadores y lectores.
La funcionaria expresó satisfacción por la favorable respuesta del público ahomense y manifestó entusiasmo de cara a la próxima edición del encuentro literario.
Alejandro Caballero Fierro, director del Instituto Municipal de la Juventud, reconoció el esfuerzo conjunto de organizadores, escritores, músicos, artistas y expositores. Subrayó la importancia de preservar estos espacios que forman parte de la identidad cultural del municipio de Ahome.
El funcionario compartió su perspectiva sobre la relevancia del evento, señalando que, frente al auge de las plataformas digitales, resulta indispensable que niñas, niños y jóvenes mantengan el vínculo con los libros para desarrollar su imaginación, fortalecer su bienestar emocional y adquirir conocimientos.
Exhortó a madres y padres de familia a continuar llevando a sus hijos cada año para garantizar la permanencia de esta tradición.
Alfonso Orejel Soria, coordinador general del Comité Organizador de la Feria del Libro Los Mochis, agradeció el respaldo de las instituciones, colaboradores y asistentes que hicieron posible el vigésimo quinto aniversario del encuentro.
El coordinador enfatizó que, más allá de los espectáculos artísticos y las actividades recreativas, el propósito fundamental de la feria es la formación de nuevos lectores, propiciando un encuentro afortunado entre un libro y un posible lector, especialmente entre las infancias y juventudes.
Finalmente, convocó a familias, docentes y responsables de bibliotecas a sostener el esfuerzo de acercar cuentos, poemas y novelas a las nuevas generaciones para fomentar el placer de leer.