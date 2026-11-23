La edición número 25 de la Feria del Libro Los Mochis concluyó con éxito, celebrando un cuarto de siglo de promoción del encuentro entre la sociedad y la lectura. La clausura en la Concha Acústica de la Escuela Vocacional de Artes destacó la favorable respuesta del público ahomense.

La ceremonia formal de cierre estuvo a cargo de Ernestina Yépiz Peñuelas, directora de Literatura y Publicaciones del Instituto Sinaloense de Cultura, quien asistió en representación del director general de la institución, Juan Salvador Avilés Ochoa. El evento culminó ocho días de actividad literaria, artística y cultural.

La Feria del Libro Los Mochis, que hoy goza de reconocimiento nacional, tiene como propósito fundamental la formación de nuevos lectores, propiciando un encuentro afortunado entre un libro y un posible lector, especialmente entre infancias y juventudes. Este esfuerzo se ha mantenido durante 25 años en el municipio.