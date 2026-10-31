$!Clausuran taller de escultura en papel maché con creaciones

Con entusiasmo, participantes del Taller de Escultura en Papel Maché clausuraron este viernes su curso en Culiacán, exhibiendo las creaciones tridimensionales que desarrollaron bajo la guía de la maestra Bri Alonso en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario.
El encuentro de cierre se realizó a las 16:00 horas en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario, donde los asistentes compartieron con orgullo sus piezas. La actividad puso a prueba su imaginación, paciencia y habilidades manuales.
El taller, dirigido a personas mayores de 15 años, se desarrolló del 26 al 30 de octubre. Forma parte de las actividades impulsadas por el Instituto Sinaloense de Cultura, a través del Centro Sinaloa de las Artes Centenario, para acercar al público a distintas disciplinas y procesos de creación artística.
“Los participantes mostraron entusiasmo al presentar sus creaciones, intercambiando comentarios y reconociendo el trabajo de sus compañeros”, señalaron los organizadores del evento.
Manuel Tanamachi Castro, jefe del Departamento de Educación Continua de la Dirección de Formación y Capacitación del Instituto Sinaloense de Cultura, encabezó la clausura y entrega de diplomas de participación.
Bajo la guía de la maestra Bri Alonso, los participantes se involucraron activamente en cada etapa de elaboración. Trabajaron desde el modelado y la construcción de volúmenes hasta los acabados de sus esculturas.
Descubrieron las posibilidades expresivas de un material accesible como el papel maché. La experiencia permitió a los participantes explorar su creatividad y experimentar con las formas.
Transformaron materiales cotidianos en objetos con identidad propia. Esto dejó como resultado sus esculturas y la satisfacción de haber creado algo con sus propias manos.