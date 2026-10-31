$!Clausuran taller de escultura en papel maché con creaciones

Con entusiasmo, participantes del Taller de Escultura en Papel Maché clausuraron este viernes su curso en Culiacán, exhibiendo las creaciones tridimensionales que desarrollaron bajo la guía de la maestra Bri Alonso en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario.

El encuentro de cierre se realizó a las 16:00 horas en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario, donde los asistentes compartieron con orgullo sus piezas. La actividad puso a prueba su imaginación, paciencia y habilidades manuales.

El taller, dirigido a personas mayores de 15 años, se desarrolló del 26 al 30 de octubre. Forma parte de las actividades impulsadas por el Instituto Sinaloense de Cultura, a través del Centro Sinaloa de las Artes Centenario, para acercar al público a distintas disciplinas y procesos de creación artística.

“Los participantes mostraron entusiasmo al presentar sus creaciones, intercambiando comentarios y reconociendo el trabajo de sus compañeros”, señalaron los organizadores del evento.