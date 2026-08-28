Club de lectura infantil fomenta el hábito en Culiacán

Conducidos por el bibliotecario Ildefonso Núñez, los pequeños lectores exploran diversas obras, leen en silencio y comparten sus impresiones en mesas redondas, fortaleciendo su comprensión y expresión.

Niños de Culiacán descubren el mundo de la lectura y el juego cada jueves en la Biblioteca Rosa María Peraza . El Club Pequeños Lectores, programa gratuito del Instituto Municipal de Cultura, fomenta el hábito lector y brinda herramientas para la vida.

Este club forma parte de un programa de promoción del hábito lector implementado por el Instituto Municipal de Cultura Culiacán. La iniciativa busca atender a las infancias, otorgándoles conocimientos y herramientas que enriquecen su espíritu y desarrollo personal.

El Instituto Municipal de Cultura Culiacán ha implementado este club como un programa clave para atender a las infancias, brindándoles conocimientos que enriquecen su espíritu y les otorgan herramientas para la vida, señaló la institución.

En sus sesiones, los niños han leído obras como Animales salvajes, El rey Gato de la Habana, Viaje al centro de la tierra, La familia Robinson y Coraline, entre otros títulos.

Después de la lectura individual, los participantes se reúnen en una mesa redonda para compartir las historias que los conmovieron y reflexionar sobre diversos aspectos.

Las reuniones también incluyen momentos lúdicos. Recientemente, Ildefonso Núñez tocó el ukelele mientras los asistentes jugaban a las sillitas, creando un ambiente de diversión.

Las sesiones del Club Pequeños Lectores se llevan a cabo los jueves a las 16:00 horas en la Biblioteca Rosa María Peraza, ubicada al interior del Centro Cívico Constitución. La participación es gratuita.