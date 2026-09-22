CMA lleva música regional a comunidades rurales de Mazatlán

La música de banda busca llegar a más jóvenes de las comunidades rurales de Mazatlán a través de los talleres gratuitos de Música Regional que ofrece el Centro Municipal de las Artes, los cuales fueron reactivados en El Quelite, Isla de la Piedra y Siqueros.

Bajo la coordinación del maestro y músico Santiago Rosas, el programa mantiene su objetivo de acercar la enseñanza musical a quienes viven en estas comunidades y al mismo tiempo despertar el interés de las nuevas generaciones por la música regional.

Rosas señaló que uno de los principales retos en este nuevo ciclo es sumar más estudiantes, por lo que se contempla ampliar la convocatoria hacia poblados cercanos.

“Se está buscando redoblar esfuerzos para poder atraer a más gente de las comunidades aledañas; inclusive estamos analizando la posibilidad de invitar a muchachos de Mármol y El Recreo para que se acerquen a El Quelite, ya que son poblados más cercanos”, comentó.

En El Quelite se han incorporado nuevos alumnos durante este ciclo escolar, mientras que en Isla de la Piedra se mantiene el número de participantes y se busca extender la invitación a habitantes de Barrón.

Siqueros, por su parte, cuenta con uno de los talleres con mayor participación, al recibir también a estudiantes provenientes de comunidades cercanas, entre ellas Villa Unión.

Las clases en Isla de la Piedra y El Quelite se desarrollan los miércoles, de 15:00 a 20:00 horas y los sábados de 9:00 a 14:00 horas. En Siqueros, los días y horarios se ajustan de acuerdo con las posibilidades de los alumnos y el docente.

La enseñanza está a cargo de músicos con experiencia en cada una de las comunidades, Miguel Ángel Loaiza, conocido como “El Mikito”, en El Quelite; José Lizárraga Zataráin, en Siqueros y Ricardo Díaz Sarabia, en Isla de la Piedra.

De acuerdo con Rosas, la formación está adaptada a las condiciones de cada comunidad. Debido a que los talleres no cuentan con las mismas condiciones que el Centro Municipal de las Artes para aplicar un programa idéntico, los docentes realizan una adecuación curricular.

El propósito es que los estudiantes adquieran los conocimientos y habilidades necesarias para desarrollarse como músicos de banda, respetando el ritmo de aprendizaje y las características de cada grupo.

El interés que han generado los talleres también ha abierto la posibilidad de dar un siguiente paso que es el conformar una banda representativa de las comunidades rurales.

Para ello, ya se realizan gestiones y se han recibido peticiones encaminadas a concretar este proyecto, que permitiría a los alumnos llevar a un escenario el aprendizaje obtenido durante las clases.

Con esta iniciativa, el CMA busca que la enseñanza musical no se concentre únicamente en la zona urbana, sino que también encuentre nuevos espacios de formación en las comunidades rurales de Mazatlán.