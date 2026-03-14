Cobra vida el amor y la traición entre máscaras en el escenario

A lo largo de la presentación, la obra fue construyendo un ambiente cargado de emoción que se mantuvo durante los tres actos de la presentación, cautivando en cada uno de estos a un público que rápidamente se dejó llevar por las historias entrelazadas en esta obra.

La puesta en escena, realizada con la participación del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, consiguió que los asistentes conectaran con este relato desde su inicio a través de una narrativa intensa, la cual combina intriga política, amistad, amor imposible y traición.

La intensidad dramática, la fuerza de la música y la profundidad de sus personajes envolvieron a los asistentes durante la presentación de la ópera Un Baile de Máscaras, del compositor italiano Giuseppe Verdi, la cual cobró vida en el escenario del Teatro Ángela Peralta ante un público que siguió cada momento de la historia.

La fuerza dramática de la trama y la calidad interpretativa del elenco conectó con el público.

La fuerza dramática de la trama y la calidad interpretativa del elenco conectó con el público.

La obra fue construyendo un ambiente cargado de emoción que se mantuvo durante los tres actos.

La obra fue construyendo un ambiente cargado de emoción que se mantuvo durante los tres actos.

Desde las primeras escenas, se pudo ver la expectativa del público, que rápidamente conectó con la fuerza dramática de la trama y la calidad interpretativa del elenco, donde cada personaje fue delineando su conflicto personal mientras el relato avanzaba hacia el desenlace trágico que caracteriza a esta producción.

Uno de los momentos más destacados de la velada fue la actuación de la soprano Patricia Pérez, la cual interpretó a Amelia con gran intensidad emocional, logrando transmitir con claridad el dilema interno del personaje, atrapado entre el deber y un amor que no puede consumarse, provocando una notable conexión con el público.

El tenor Octavio Rivas en el papel de Riccardo no se quedó atrás, ofreciendo una actuación sólida y expresiva, dotando al personaje de una mezcla de autoridad, sensibilidad y humanidad, lo que permitió comprender la complejidad de sus decisiones dentro de la trama, sumando su presencia escénica y su carisma para sostener algunos de los momentos más significativos de la historia.

Por su parte, el barítono Pablo Aranda dio vida a Renato, con una intensa interpretación, marcado por la transformación emocional del personaje, el cual evoluciona de una fraterna amistad y lealtad hacia el resentimiento y la traición, fungiendo como uno de los ejes dramáticos que captó la atención de los asistentes durante la función.

A lo largo de los tres actos, la música se convirtió en el hilo conductor que dio cohesión a la puesta en escena, ejecutada de manera espectacular por la Camerata de Mazatlán, bajo la dirección de Sergio Freeman lo que permitió que la partitura de Verdi fluyera con precisión y sensibilidad, acompañando cada momento dramático y fortaleciendo las emociones que se desarrollaban en el escenario.

La participación del Coro Ángela Peralta también fue fundamental para dar mayor profundidad a las escenas colectivas, aportando energía y dramatismo en los momentos en que la trama se abre hacia el entorno político y social de los personajes.

Por otro lado, la dirección de escena a cargo de Rodrigo Caravantes planteó una propuesta que privilegió el desarrollo de los personajes y la claridad narrativa, con una visión que permitió que la historia se desarrollara con fluidez, resaltando el simbolismo de las máscaras como representación de las identidades ocultas y las tensiones que surgen entre la vida pública y los sentimientos personales.

La escenografía y el diseño visual acompañaron la propuesta escénica con una estética sobria que permitió centrar la atención en las interpretaciones y en la potencia de la música, elementos que sostienen el corazón de la puesta en escena.

De esta forma, al final de la función el público reconoció con aplausos la entrega del elenco y del equipo artístico, en una noche en la que la ópera volvió a demostrar su capacidad para emocionar y conectar con los espectadores.