Colegio de Sinaloa y Confie firman convenio para impulsar ciencia

Este acuerdo tiene como objetivo principal fortalecer y ampliar la divulgación de la ciencia a través de programas, cátedras y conferencias. Los temas abordarán todas las áreas del conocimiento, incluyendo las ciencias exactas, de la salud y humanísticas.

El Colegio de Sinaloa y la Coordinación General para el Fomento a la Investigación Científica e Innovación (Confie) firmaron un convenio de colaboración institucional el miércoles 7 de octubre en la sala de juntas del organismo colegiado, buscando fortalecer la divulgación científica y potenciar el conocimiento entre jóvenes.

Representantes de El Colegio de Sinaloa y CONFIE durante la firma del convenio.

Representantes de El Colegio de Sinaloa y CONFIE durante la firma del convenio.

El doctor Samuel Octavio Ojeda Gastélum, titular de Confie, señaló que este acto protocolario no representa el inicio del proyecto, ya que existen acciones académicas e interinstitucionales en marcha. Expresó que el acercamiento entre ambas instituciones busca impulsar la investigación y el desarrollo.

Ojeda Gastélum agregó que el convenio “reafirma un compromiso de la voluntad manifiesta de potenciar el conocimiento en jóvenes de Sinaloa”.

Por su parte, el maestro Élmer Mendoza, presidente de El Colegio de Sinaloa, manifestó que existe una necesidad en el país y en Sinaloa de solidificar las relaciones entre organismos. Esto permitirá generar programas contextualizados que impacten en las mentes de los estudiantes y les motiven a desarrollarse en estas áreas científicas.

Mendoza indicó que “no es una tarea fácil, pero vamos a hacer todo lo que nos corresponde para que se vuelva realidad lo que estamos acordando”.

La firma del convenio se llevó a cabo en las instalaciones de El Colegio de Sinaloa, en Culiacán. En el evento también estuvo presente el doctor José María Conde Uraga, director ejecutivo del Centro de Ciencias de Sinaloa.

Además, por parte de Confie asistió el doctor Rafael Rentería Escobar, director de vinculación. Como testigos del convenio por El Colegio de Sinaloa estuvieron la licenciada Lydia Concepción Celaya, secretaria general, y la maestra Minerva Solano Moreno, directora de Vinculación Académica de la institución.