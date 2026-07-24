Color, poesía y diversidad llenan el Callejón Andrade en el Paseo de las Artes

Con una jornada llena de color, literatura, reflexión ambiental y expresiones artísticas alternativas, el Paseo de las Artes se convirtió en punto de encuentro para artistas, familias y visitantes que recorrieron sus pasillos entre libros, artesanías y propuestas creativas locales.
Una exposición la instaló el colectivo Brote y Brújula, con motivo del Día Internacional de las Serpientes, y fue una muestra visual y didáctica que permitió al público acercarse a estos reptiles desde una perspectiva de conocimiento y conservación, destacando la importancia ecológica de especies frecuentemente rodeadas de mitos y prejuicios.
Niñas, niños y adultos se acercaron a observar las imágenes y materiales informativos, generando preguntas y conversaciones en torno a estos fascinantes animales.
Los integrantes del Desfile de Poetas compartieron sus creaciones con los asistentes, mientras que la Trivia de los Libros atrajo la participación del público con una dotación especial de ejemplares donados por Salas de Lectura Sinaloa, sumando lectores y curiosos a esta dinámica que se ha convertido en una de las favoritas del paseo.
Como parte del programa, se presentó la artista trans Venomia, quien cautivó al público con una actuación que arrancó aplausos y muestras de entusiasmo entre los asistentes, quienes acompañaron cada uno de sus movimientos.
La artista desbordó pasión, energía y talento en un performance que incluyó varios splits y una notable demostración de dominio corporal y presencia escénica.
Posteriormente, el Callejón Andrade se transformó en una improvisada pasarela para recibir la propuesta del diseñador de modas JF Tellaeche, quien presentó algunas de las piezas más recientes de su colección, las cuales destacaron por su carácter disruptivo y festivo, predominando el color negro con toques de colores brillantes inspirados en los estilos gótico y punk.
La presencia de diversos modelos convirtió el espacio público en un escenario para la experimentación estética y la expresión identitaria.
Personajes con maquillajes exuberantes, cabelleras de colores, tatuajes y estilismos que celebraban la diversidad y la libertad creativa despertaron la curiosidad y los aplausos de la gran afluencia de asistentes al paseo.
A lo largo de la jornada también estuvieron presentes los tradicionales puestos de artesanías, pintura, joyería, alimentos y postres, que complementaron el ambiente y dieron vida al corredor cultural con el trabajo de creadores y emprendedores locales.
Hacia el final de la jornada, la DJ Silvana Villanueva aportó su selección musical al ambiente festivo que caracterizó esta edición del Paseo de las Artes, acompañando el cierre de una tarde marcada por la convivencia, la creatividad y la diversidad de expresiones artísticas.
El programa Paseo de las Artes entró en un periodo vacacional y se reanudará en dos semanas.