Color, poesía y diversidad llenan el Callejón Andrade en el Paseo de las Artes

Con una jornada llena de color, literatura, reflexión ambiental y expresiones artísticas alternativas, el Paseo de las Artes se convirtió en punto de encuentro para artistas, familias y visitantes que recorrieron sus pasillos entre libros, artesanías y propuestas creativas locales.

Una exposición la instaló el colectivo Brote y Brújula, con motivo del Día Internacional de las Serpientes, y fue una muestra visual y didáctica que permitió al público acercarse a estos reptiles desde una perspectiva de conocimiento y conservación, destacando la importancia ecológica de especies frecuentemente rodeadas de mitos y prejuicios.

Niñas, niños y adultos se acercaron a observar las imágenes y materiales informativos, generando preguntas y conversaciones en torno a estos fascinantes animales.

Los integrantes del Desfile de Poetas compartieron sus creaciones con los asistentes, mientras que la Trivia de los Libros atrajo la participación del público con una dotación especial de ejemplares donados por Salas de Lectura Sinaloa, sumando lectores y curiosos a esta dinámica que se ha convertido en una de las favoritas del paseo.

Como parte del programa, se presentó la artista trans Venomia, quien cautivó al público con una actuación que arrancó aplausos y muestras de entusiasmo entre los asistentes, quienes acompañaron cada uno de sus movimientos.

La artista desbordó pasión, energía y talento en un performance que incluyó varios splits y una notable demostración de dominio corporal y presencia escénica.