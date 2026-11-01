Color y cultura inundan la UAS por Día de Muertos

Universitarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa se unieron en el Edificio Central para honrar la memoria de seres queridos y personajes destacados, mediante la exposición de altares de Día de Muertos, reafirmando el compromiso con las tradiciones mexicanas y su transmisión a nuevas generaciones.

Los equipos demostraron su creatividad al instalar y decorar altares con flores de cempasúchil, papel picado, veladoras, copal, alimentos y objetos que recordaron a los homenajeados. La actividad forma parte de la XLVII Celebración Universitaria Estatal de Día de Muertos.

El Día de Muertos es una de las tradiciones más emblemáticas de México, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La UAS anualmente organiza esta celebración para fomentar el arraigo cultural y la participación de su comunidad en estas prácticas ancestrales.

Se presentó el Altar monumental La Huasteca Potosina, creado por estudiantes de la Facultad de Artes y dedicado a Rafael Buelna. Este altar destacó por integrar un arco de palma que representa el amor por la naturaleza y la madre tierra, a diferencia de otras ofrendas. Los jóvenes también realizaron bailables de dicha región.