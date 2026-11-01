Color y cultura inundan la UAS por Día de Muertos

Universitarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa se unieron en el Edificio Central para honrar la memoria de seres queridos y personajes destacados, mediante la exposición de altares de Día de Muertos, reafirmando el compromiso con las tradiciones mexicanas y su transmisión a nuevas generaciones.
Los equipos demostraron su creatividad al instalar y decorar altares con flores de cempasúchil, papel picado, veladoras, copal, alimentos y objetos que recordaron a los homenajeados. La actividad forma parte de la XLVII Celebración Universitaria Estatal de Día de Muertos.
El Día de Muertos es una de las tradiciones más emblemáticas de México, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La UAS anualmente organiza esta celebración para fomentar el arraigo cultural y la participación de su comunidad en estas prácticas ancestrales.
Se presentó el Altar monumental La Huasteca Potosina, creado por estudiantes de la Facultad de Artes y dedicado a Rafael Buelna. Este altar destacó por integrar un arco de palma que representa el amor por la naturaleza y la madre tierra, a diferencia de otras ofrendas. Los jóvenes también realizaron bailables de dicha región.
Un jurado calificador evaluó los detalles y elementos de cada altar. Mario Enrique Manjarrez Loaiza, director del Centro de Iniciación Artística 001; Paul Sánchez Díaz, coordinador académico del Departamento de Educación Artística de la SEPyC; y Jesús Abel Osuna Palazuelos, del Centro de Iniciación Artística 005, fueron los encargados de la deliberación.
En el nivel Medio Superior, la Unidad Académica Preparatoria Dr. Salvador Allende obtuvo el primer lugar. El segundo puesto fue para la Unidad Académica Preparatoria 2 de octubre de Culiacancito, y el tercero para la Unidad Académica Preparatoria Hnos. Flores Magón.
Respecto al nivel Superior, la Licenciatura en Educación Artística de la Facultad de Artes consiguió el primer lugar. La Licenciatura en Educación Artística de la Facultad de Artes semi escolarizada recibió el segundo, y la Facultad de Odontología el tercero.
Homar Arnoldo Medina Barreda, director general de Extensión de la Cultura, indicó que con esta celebración la Universidad reafirma su compromiso con la preservación de las tradiciones mexicanas y su transmisión a las nuevas generaciones.
Lo acompañaron Brenda Rodríguez García, directora de Radio UAS, y Marbella Amarillas Carrasco, encargada de la Dirección de la Facultad de Artes.