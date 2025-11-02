Color y tradición iluminan el Centro Histórico en la Callejoneada de Día de Muertos

Bajo el resplandor de las velas y el sonido festivo de la tambora, el Centro Histórico de Mazatlán se transformó en un tapiz de color y tradición durante la Callejoneada de Día de Muertos, una celebración que une arte, música y folclor para honrar la memoria de quienes partieron.

La procesión, encabezada por una monumental catrina denominada “Guardiana de las almas”, creada por el artista Luis Antonio Ríos “Momo”, recorrió las principales calles del puerto entre flores de cempasúchil, máscaras y calaveras danzantes.

El evento, que reunió a familias, fue encabezado por la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez y el cortejo real del Carnaval de Mazatlán 2025, Lucero Lizárraga (Reina); Desiré Ayón (Reina de los Juegos Florales); Bryan Gamboa (Rey de la Alegría); Ángela Salazar (Reina Infantil) y Ximena Lizárraga (Reina de la Poesía).

El recorrido, que inició al caer la tarde por la avenida Constitución, llevó a los asistentes por un trayecto donde restaurantes, galerías y centros culturales se sumaron a la celebración con altares de muertos, veladoras, incienso y decoraciones que evocaban la espiritualidad y el respeto por quienes ya fallecieron.

Cada espacio ofreció un homenaje distinto, reflejando la diversidad y el talento de la comunidad artística y gastronómica del puerto.

Entre el murmullo de la gente y el sonido de la música tradicional, las calles se iluminaron con velas y colores, mientras el aire se impregnaba del aroma del copal y las flores.Turistas y locales caminaron juntos en un ambiente de fiesta y contemplación, donde la tradición se mezcló con el arte urbano y la alegría del pueblo mazatleco.

El contingente gozoso contó con alegres comparsas, espectáculos de lanzafuegos, música envolvente y los icónicos personajes de ultratumba, todos al ritmo de este género tradicional que simboliza la alegría de Sinaloa. La agrupación de Colegas Studio, de la Banda MS, fue digna exponente de esta música durante el recorrido.

La Callejoneada de Día de Muertos es ya una cita imperdible en el calendario cultural de Mazatlán, más que un desfile, es una experiencia colectiva que celebra la memoria, la identidad y el orgullo de ser parte de una cultura que transforma la ausencia en luz y la nostalgia en arte.

La sorpresa

Durante la caminata, Poncho Lizárraga, líder de la Banda El Recodo, causó revuelo y algarabía entre el público presente, ya que realizó el recorrido acompañando a su hija Ximena, Reina de la Poesía del Carnaval de Mazatlán 2025.

El artista mazatleco estuvo tomándose fotografías con todas las personas que se lo requerían y también puso un gran ambiente al tocar el guiro con la Banda Tierra de Venados.

Talento local

La procesión se nutrió con la participación de talentos locales y universitarios, incluyendo al Ballet Folklórico Mazahuatl del CBTIS 51, dirigido por la maestra Blanca Gabriela Ibarra.

Así cómo también Astros Dance Center que dirige Pablo Navarrete Fonseca y Esaú Delgadillo Millán; el Grupo de Danza Folklórica FACEAM del profesor Ramón Escutia Varela y Valentín Ortiz Academia de Danza del profesor Valentín Ortíz.

La Compañía Folklórica El Mazatleco del profesor Jesús Gualberto Castro Velásquez también tuvo presencia y Danza Así, de Celia Noriega, que aportó a 27 jóvenes con la temática de Frida Kahlo.

El Grupo Costumbrista “Saila Masso” dirigido por María Isabel Contreras y Juan José Canales Amador, danzaron al ritmo de la tambora en el kiosko de la Plazuela Machado, en tanto que la comparsa de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que agrupó a más de 100 integrantes y Colegas Studio, de la Banda MS, también brillaron con sus actuaciones.