Combinará Circa danza, teatro y circo en el espectáculo ‘Wolf’

Culiacán recibirá por primera vez a la compañía australiana Circa, reconocida internacionalmente por fusionar el circo contemporáneo con la danza y el teatro. Su espectáculo Wolf llegará al Teatro Pablo de Villavicencio este 27 y 28 de octubre, a las 18:00 horas, como parte de la Temporada de la Sociedad Artística Sinaloense (SAS).

Con diez acróbatas en escena, la producción propone una exploración del comportamiento humano a partir de la figura del lobo: un ser que puede desenvolverse en solitario, pero que también necesita de su manada para sobrevivir.

La obra combina acrobacias de alto nivel, movimientos corporales y música electrónica envolvente para construir una experiencia escénica que, más que buscar la belleza convencional, pretende provocar emociones y cuestionamientos en el espectador.

Miriam Gastélum, directora de la SAS, destacó la calidad artística de la compañía y la relevancia de que una producción de este nivel llegue a la ciudad.

“Es un espectáculo que cumple con todos los requisitos que buscamos desde las bases, un espectáculo internacional, una compañía con muchísima trayectoria internacional y, sobre todo, con un virtuosismo acróbata de los diez acróbatas que van a estar en el escenario, impresionante”, expresó.

La directora añadió que la propuesta destaca tanto por su exigencia física como por sus elementos sonoros.

“Es un espectáculo que te deja sin aliento, sobre todo por las acrobacias que hacen y la técnica que se utiliza en el escenario y también por la música, que tiene una música muy envolvente”, comentó.

Gastélum recordó que Wolf se estrenó en Berlín en 2024, donde tuvo una temporada exitosa. Circa ha llevado sus producciones a 45 países y ahora llega por primera vez a Culiacán, como parte de su gira por Estados Unidos.

“Somos la única ciudad de toda la América que va a tener este espectáculo. Entonces, nos podemos sentir muy orgullosos, todos los culichis, de que vamos a tener este espectáculo de primer nivel en Culiacán”, señaló.

Del lobo solitario a la familia

Nathan Boyle, director de la gira, explicó que Wolf toma como punto de partida la dualidad entre la independencia y la necesidad de pertenecer a un grupo. A través de los diez intérpretes, la obra presenta distintas personalidades y formas de relacionarse.

“De lo que va la historia o toda la obra en general es de cómo funciona un lobo solitario y cómo también funcionan los lobos en manada”, explicó.

Cada acróbata representa un lobo diferente, con características propias que se expresan mediante el movimiento, la interpretación física y el vestuario.

La intención, indicó Boyle, es que el público reconozca en esos comportamientos aspectos de su propia personalidad y de sus relaciones con los demás.

“Nos comentan que todos tenemos un lobo interior y que reconocer qué tipo de lobo tenemos todos en el mundo actual”, señaló al explicar el planteamiento de la obra.

Durante el proceso creativo, el equipo también encontró similitudes entre la manada y una familia, particularmente por la confianza y la responsabilidad que implica depender de otras personas.

Boyle puso como ejemplo las secuencias acrobáticas en las que un intérprete se lanza al aire y necesita que otro lo reciba. Esa relación física se convierte en una expresión de la confianza necesaria para sostener al grupo.

En Wolf, la búsqueda escénica no se limita a construir imágenes visualmente atractivas. Boyle explicó que parte del trabajo consistió en explorar qué provocan los movimientos y las acciones de los intérpretes.

“En la creación de todo esto no se fijaron en si se tenía que ver bonito o estético, sino más bien en lo que te hace sentir”, comentó.

Por ello, algunas escenas pueden resultar incómodas o romper con las expectativas del público. La intención, precisó, es que cada momento tenga una respuesta emocional, incluso cuando lo que ocurre en escena no responde a los cánones tradicionales de belleza.

“Es más de cómo nos hace sentir que la reacción de la persona en el momento”, agregó.

La fisicalidad de los diez artistas es fundamental para desarrollar esta propuesta. Boyle explicó que buscó que sus cuerpos transmitieran la sensación de un animal siempre alerta, hambriento y dispuesto a cazar.

Juan Avilés Ochoa, director del Isic, reiteró el compromiso institucional para seguir colaborando con la infraestructura que tienen en Sinaloa, a disposición de la Sociedad Artística Sinaloense.

“A nosotros también nos ayuda a que podamos tener eventos como estos, eso nos ha ayudado mucho en la política institucional de este gobierno en la formación de público, porque esto es la diversidad artística”