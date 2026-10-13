Combinarán el arte de Leopoldo Flores y el cine de Tin Tan este miércoles en actividades del Masin

El Museo de Arte de Sinaloa ofrecerá este miércoles 14 de octubre una jornada cultural con la Pieza del Mes, una obra de Leopoldo Flores, y la proyección gratuita de la comedia clásica “Calabacitas tiernas” de Tin Tan, en el patio del museo en Culiacán.

Estas actividades combinan las artes visuales y el cine mexicano, en un esfuerzo por difundir el patrimonio artístico y cinematográfico a la comunidad con entrada libre.

Leopoldo Flores (1934-2016) fue un artista plástico cuya trayectoria abarcó la pintura, la escultura y el arte monumental. Su producción contribuyó al desarrollo del arte contemporáneo mexicano. Entre sus obras más reconocidas se encuentra el Cosmovitral Jardín Botánico de Toluca.

La presentación de esta pieza permitirá al público acercarse a la obra de Flores y conocer una muestra del acervo artístico que resguarda el MASIN, informó la institución.

Posteriormente, a las 15:15 horas, el Cine Club MASIN proyectará “Calabacitas tiernas” (¡Ay qué bonitas piernas!), película mexicana de 1949 dirigida por Gilberto Martínez Solares y protagonizada por Germán Valdez “Tin Tan” y Rosita Quintana.

La cinta es considerada una comedia representativa de la filmografía de “Tin Tan”. Presenta el humor, la música y las situaciones disparatadas que caracterizaron la comedia cinematográfica mexicana de la Época de Oro. La historia sigue las peripecias de Tin Tan en medio de enredos sentimentales y situaciones cómicas.