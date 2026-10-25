Comedia, celos e intrigas, se disfrutan en ‘Las bodas de Fígaro’

A lo largo de la función, los asistentes se mantuvieron entretenidos con las aventuras de Fígaro y Susanna, siguiendo con atención los enredos que surgían entre los personajes y reaccionando con risas ante las situaciones inesperadas, los malentendidos y las ocurrencias que dan vida a esta divertida historia.

Bajo la dirección musical del maestro José Manuel Chú y con Marcela Beltrán a cargo de la dirección de escena y el montaje escénico, la puesta en escena acercó al público a una de las comedias más reconocidas del repertorio operístico, en la que los enredos amorosos, los equívocos y las intrigas ponen a prueba a sus personajes en vísperas de una boda.

Con una nutrida afluencia de público, sonrisas y una que otra carcajada, el Taller de Ópera de Sinaloa presentó Las bodas de Fígaro , de Wolfgang Amadeus Mozart, en el Teatro Pablo de Villavicencio, como parte de la programación del Festival Cultural Sinaloa 2026.

El ambiente permitió disfrutar de una propuesta que combina la riqueza musical de Mozart con el humor y las complicaciones de las relaciones humanas.

Las interpretaciones vocales de las y los integrantes del TAOS fueron uno de los aspectos destacados de la velada.

Sus voces dieron vida a los personajes y acompañaron el desarrollo de una historia en la que los planes de boda pronto se ven envueltos en secretos, celos y confusiones.

La presentación contó también con el acompañamiento pianístico a cargo de los maestros Zlatina Valcova y Alán Mendívil, cuya ejecución destacó por su virtuosismo y sensibilidad, mientras que la dirección musical de José Manuel Chú aportó dinamismo y carácter a la interpretación de la obra.

El elenco estuvo integrado por Cyan Rangel como Fígaro; Jessica Torrero, ex alumna del TAOS, quien participó como cantante invitada, en el papel de Susana, lo mismo que el maestro Marco A. Rodríguez, quien dio vida al Conde Almaviva; Evelyn Tovón fue la Condesa; Querubino, fue interpretado por Belén Valenzuela; Marcelina, por Blanca Espinoza; el Doctor Bartolo fue Daniel Rodríguez; Barbarina, Priscila Sotomayor; Don Basilio, Alejandro Pacheco; Antonio, Daniel Rodríguez y Don Cruzio, por Alejandro Pacheco.

En Las bodas de Fígaro, Fígaro y Susanna están por casarse cuando las intenciones del conde Almaviva desencadenan una sucesión de disfraces, confusiones y alianzas. A través del humor, la música y las relaciones entre sus personajes, la obra aborda temas como los celos, el poder y las contradicciones humanas, manteniendo vigente su capacidad para divertir y conectar con el público.

Esta presentación dio continuidad al trabajo escénico del Taller de Ópera de Sinaloa, que en junio pasado ofreció una gala con arias y duetos de los cuatro actos de esta misma obra en el Teatro Socorro Astol, también bajo la dirección de José Manuel Chú.

Durante 2026, la agrupación ha desarrollado otras propuestas, entre ellas El elixir de amor, galas de Broadway y conciertos didácticos, como parte de su labor de formación y proyección de nuevas voces.

Con esta función, el Festival Cultural Sinaloa 2026 continúa acercando al público a la ópera y la música académica mediante propuestas que conjugan calidad artística, formación y entretenimiento, y que mantienen vivo el encuentro entre los intérpretes y la comunidad sinaloense.