La famosa Cachora, de Nubia Jaime Donjuan, o la Septentrionchi, de Paola Tásaj, obras de grandes compositores que se han inspirado en esos seres reales y fantásticos, reunió Alán Guerra en su concierto “Animales del desierto, Bestiario en guitarra”, dentro del Festival Cultural Sinaloa.

En el escenario de Casa Haas, en Mazatlán, el guitarrista sinaloense compartió anécdotas y la historia de cómo fue creando este espectáculo que también se agendó en Culiacán y Ahome.

Inició con “Va’a iyoi”, que es de origen mixteco, de la compositora Nur Slim y luego agradeció a las decenas de personas que se dieron cita para disfrutar de su obra.

Explicó a qué se refiere con las palabras bestiario, animales y desierto, en el título, así como el origen de la idea de hacerlo para guitarra.

“Un bestiario es cualquier cosa que reúna animales o bestias, no necesariamente animales reales (...) mi idea de este bestiario nace cuando me encontré con un libro que me regaló un amigo hace muchos años, que era el Bestiario de Julio Cortázar, y dentro del libro venía una partitura que había hecho en el 2008 (...) fue cuando dije: tengo que hacer algo”, comentó Guerra al público.

El motivo de agregar animales del desierto, agregó, surgió cuando siendo más joven viajaba frecuentemente a ciudades fronterizas, en las que debía recorrer el desierto, lo cual lo llevó a inspirarse.