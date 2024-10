Con solo unos años de trayectoria, Alonso Caro, estudiante de la Carrera Técnica en Arte Teatral, es una de las promesas más sólidas del doblaje de voz en Mazatlán. Su pasión por esta actividad lo llevó a prepararse y perfeccionar su técnica en talleres y convenciones, conocimientos que este martes compartió con alumnos del Centro Municipal de las Artes.

Alonso Caro impartió una clase maestra de doblaje de voz en el Cinematógrafo “Marco Lugo”, ante la presencia de decenas de estudiantes de todos los niveles, así como docentes de la Escuela Municipal de Teatro.

Apoyado por el ingeniero en audio y egresado del CMA, Esteban Casanova, Alonso Caro desarrolló una interesante clase donde la teoría y la práctica se fusionaron, pues cada participante pudo vivir la experiencia de dar vida a diferentes proyectos como dibujos animados, y películas y series.

La clase maestra permitió a los alumnos adentrarse en el mundo del doblaje de voz, aprendiendo técnicas y consejos de la mano de un experto en la materia. Alonso Caro compartió su experiencia y conocimientos adquiridos en los últimos años, demostrando su compromiso con la formación de nuevas generaciones de actores de doblaje.

Para Alonso Caro, esta cátedra nació en un salón de clases, donde apoyado por los docentes ideó el proyecto que compartió con cada estudiante de la Carrera Técnica en Arte Teatral, y los conminó a considerar el doblaje de voz, como una rama de la actuación en la que pueden incursionar.

“Este proyecto es algo que me apasiona mucho, es un arte increíble y apasionante, tiene la intensidad y muchos no saben el aporte que da a la sociedad, ya que esto apoya mucho a las personas ciegas, a las personas que no saben leer o no tienen la capacidad de leer rápido, el doblaje les ayuda en este entretenimiento”, explicó el actor de doblaje.

Dentro los planes a corto tiempo del estudiante está seguir preparándose como actor, graduarse, y después partir de esta ciudad en busca de oportunidades laborales que lo llenen como profesionista.

Con entusiasmo agradeció al Centro Municipal de Artes y a la Escuela de Teatro pues la formación recibida en los últimos años, le ha brindado mucho conocimiento, aprendizaje, pero sobre todo la oportunidad de participar en proyectos como artista sobre el escenario.