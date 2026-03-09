$!Comparte Ana Dolores Carreón su universo creativo

Con una muestra que invita al público a adentrarse en el universo emocional y creativo de la autora, se llevó a cabo en Casa Achoy la exposición pictórica individual de la artista sinaloense, Ana Dolores Carreón, titulada Sensaciones y pensamientos femeninos, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer,

Durante la presentación, la artista explicó que sus obras están elaboradas principalmente con técnicas de acrílico y óleo, en composiciones donde predominan paisajes, y formas abstractas, elementos que buscan transmitir sensaciones a través de un lenguaje visual abstracto surgido del subconsciente.

Carreón señaló que sus piezas reflejan emociones universales, en las que el diseño abstracto, universal y la profundidad de las figuras permiten que cada espectador establezca su propia interpretación. “Es cuestión de que cada quien tome de la obra lo que desee percibir o sentir”, expresó.

Por su parte, el coordinador de Casa Achoy, Joaquín Leyva, destacó la importancia de impulsar espacios culturales que visibilicen el trabajo de las mujeres artistas y reconoció el talento y la sensibilidad creativa de Ana Dolores Carreón, cuya obra aporta una mirada introspectiva y profundamente humana.

En el evento también participó la hija de la artista, Elisa Serrano Carreón quien compartió emotivas palabras sobre la trayectoria, dedicación y pasión que su madre ha puesto en su camino dentro del arte.

“Me imagino a mi madre tomando la pintura como si fuera una paleta salida de la portada de un disco de Pink Floyd. De sus cuadros no salpican simples gotitas de color: salpican arte, ideas, emociones, sabores y ritmos”, expresó

La velada cultural fue amenizada por el grupo Calle Vanilla, integrado por Erick Fabián Serrano, Abraham Verduzco, Carlos Valenzuela y Luis Gerardo Serrano, quienes acompañaron musicalmente el encuentro, creando un ambiente propicio para el diálogo entre el arte, la música y la reflexión en torno a la expresión femenina.

La exposición forma parte de las actividades culturales organizadas para reconocer la creatividad y la voz de las mujeres en el arte, fortaleciendo espacios de encuentro y apreciación artística en la ciudad.