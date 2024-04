Agregó qué, a pesar de que este tipo de festivales cuestan demasiado en formar un público, hay que seguir adelante.

“El arte es una de las maneras que tenemos los seres humanos de mover emociones, de sensibilizar, de mover el pensamiento, los sentimientos de la gente, y creo que eso vale la pena si estamos hablando de valores humanos”.

Subrayó que la guitarra es un instrumento bastante popular en todo el mundo, por lo que es importante buscar a través de esta, otras maneras efectivas de llegar a las personas, y el festival es una de ellas, por lo que desea que todo el público de Culiacán viva con mucho ánimo.

“De Culiacán me encanta su gente, son personas muy afectuosas, alegres, todo el movimiento que se genera en torno a la cultura, todo ese enlace que se hace entre la enseñanza y los alumnos de una manera artística y musical, y eso me apasiona, me gusta, y yo desde mi trinchera también colaboro un poco con lo que estoy haciendo y me encanta compartir”.

Ariadna compartió también que previo a este festival, se encontraba en Cuba, realizando una gira por todo el país, tocando con las orquestas sinfónicas del país, los cuales han sido grabados, por lo que al concluir su participación en este festival, regresará a su país para continuar con la segunda parte de su gira.

Respecto a su programa en Culiacán, la guitarrista señaló, es una propuesta que va desde la música universal, agregando también piezas de reconocidos compositores cubanos como Leo Brauer, Eduardo Martín, Fernando Sor, Sergio Assad, Domenico Scarlatti, así como de temas compuestos por ella misma.

Temas como Sonata en La Mayor, L238/K.208, Gran Solo OP 14, Cuatro Micropiezas, Paisaje cubano con fiesta, Remembranza, Vals Jesús y Geraldine, Son para Ramona, Tiempo latinoamericano, e Inevitable, son algunas de las piezas que se pudieron escuchar durante su concierto, con las que se pudo apreciar su gran talento en cada uno de los acordes que salían de su guitarra.

“La música ha sido la mejor manera en mi vida para poder canalizar muchas cosas, los músicos siempre tenemos mucho que decir, y la música es para mí el mejor lenguaje con el que yo comparto más lo que soy, expresar todo lo que soy”.

Con varias décadas de trayectoria artística, Ariadna Cuéllar considera que en su carrera ha sido una artista siempre consecuente, enfocada en lo que siempre ha deseado, con la firme visión de dar algo más a la sociedad, enamorarla de alguna manera de la música, algo que sí es posible realizar, reinventándose de igual forma todo el tiempo.

“A todos los sinaloenses, los invito a disfrutar de esta oportunidad de disfrutar de este festival, porque no existe otro así, yo estoy segura que este festival de guitarra está considerado uno de los más importantes de Latinoamérica, no solo por la calidad de sus artistas invitados, sino por todo lo que logra generar entre los propios artistas, por ello hay que seguir apoyando este tipo de iniciativas”, subrayó la artista.

Sus redes sociales

Facebook: Ariadna Cuéllar Pérez

Instagram: ariadnacuellarperez