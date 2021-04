$!Comparte Belem Angulo la historia de Patricia y su documental Bicentenario

“Me acerco ante la multitud y veo a los pepenadores comiendo, conversando, en el centro Patricia cantando. Todos la rodean y veo la figura de una líder en este mundo tan difícil. Me acerco, platico con ella y ella con toda disposición me recibió”.

“Supe lo que es hambre, ver a mis hijos llorar de hambre, la vida no me golpeó, me ‘garroteó’, pero ya me sé defender”.

Angulo compartió que recientemente visitó la estación Bicentenario pues se había instalado por la sociedad civil un centro de apoyo educativo para los jóvenes que tuvieran problemas con el uso de herramientas tecnológicas, no las tengan, o no tengan docentes, durante la pandemia.

“Las chicas que apoyan son hijas de Patricia y ese el legado de ella, ha trascendido ella a través de sus hijas”.