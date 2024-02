“Carmen es una de las escritoras mexicanas más importantes de las últimas décadas (...) y en su poesía el primer movimiento creativo no es la belleza, sino la energía”, destacó.

Sentados lo mismo en sillas que en el piso o acomodados de pie hasta en doble fila, los asistentes del Pabellón Sinaloa acompañaron a Boullosa en la lectura de algunos poemas que forman parte de este libro, entre ellos “Luna, día o qué”, “El águila y la bolsa”, “Entierro”, Mango de Manila” y “Elogio al ojo ceramista”.

Al referirse a la génesis de este último poema y su dedicatoria, la escritora explicó que “lo que un poema es siempre, es ser la aguja en el pajar... o volver, a todo el pajar, un panal de agujas, pero al llamar un libro ‘La aguja en el pajar’ quiere decir que habla de algo”.

Bojórquez destacó que la autora tiene muchas formas de dialogar con el lector, pues su obra va desde el ensayo, teatro, novela, hasta llegar a la poesía, por lo que pidió a la escritora compartir un poco del diálogo o “enfrentamiento” que tiene para llegar a la poesía.

“Cuando empiezo con una intuición o cuando me empieza a perseguir un texto, no sé si va ser un poema, una novela o qué... y no tiene aún palabras, pero empiezan a aparecer y, a veces rápidamente, temas o tramas, pero en el caso de los poemas, todo el proceso de escritura sigue siendo para mí una especie de persecución, de eso que huye de las palabras... que sólo son palabras”.

“Es lo más íntimo (de nosotros) y es el momento donde queremos poner en palabras, la huella digital del momento (...) la huella del alma, del ser; es lo que ocurre en el poema y cambia: cambia la atmósfera, cambia el humor, cambia la sangre misma y el poema capta esa atmósfera, ese instante del ser... un ser siempre en fuga. Por eso el proceso de escritura del poema es siempre muy delicado, muy cuidadoso, hay algo de posesión y un juego maravilloso”, detalló Boullosa.

Al finalizar la presentación, Carmen Boullosa dialogó con sus lectores, quienes le pidieron tomarse fotos y firmarles libros, algunos de ediciones difíciles de conseguir, ya que actualmente se encuentran agotadas en México.